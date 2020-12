Hannover

Ein paar Betten werden noch verschoben, Kabel verlegt und Tische zurecht gerückt – aber im Wesentlichen ist der große weiße Kasten mit den vielen kleinen Zimmern fertig. Inmitten der riesigen Messehalle 25 haben etliche haupt- und ehrenamtliche Helfer im Auftrag von Stadt- und Regionsverwaltung ein Impfzentrum errichtet, eine Speerspitze im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Bereits ab Dienstag, 15. Dezember, üben Ärzte, Sanitäter, Pfleger und Verwaltungsmitarbeiter ihren Einsatz. Was noch fehlt, ist der Impfstoff. „Wir wissen nicht, wann wir die ersten Impfdosen bekommen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) bei der Besichtigung des neuen Impfzentrums am Montag.

Oberbürgermeister Belit Onay (v. li.), Messe-Chef Jochen Köckler und Regionspräsident Hauke Jagau besichtigen das neue Impfzentrum. Quelle: Rainer Droese

80 Menschen pro Stunde impfen

Innerhalb von knapp zwei Wochen haben die Mitarbeiter von Berufsfeuerwehr, freiwilliger Feuerwehr und THW in Zusammenarbeit mit der Messe AG die Impfzüge aufgebaut. Damit sind Flure gemeint, von denen mehrere kleine Zimmer abgehen, die Impfplätze. Jeder Impfzug besteht aus vier Impfplätzen. Zunächst planen Stadt und Region, mit vier Impfzügen zu beginnen und die Kapazitäten zu verdoppeln, wenn der Andrang größer wird. „In der Startphase schätzen wir, 80 Menschen pro Stunde impfen zu können“, sagt Markus Kropp von der Berufsfeuerwehr Hannover, die den Betrieb des Impfzentrums leitet. Von Montag bis Freitag seien die Räume auf dem Messegelände geöffnet, möglicherweise bis weit in die Abendstunden hinein. Wie läuft die Impfung dann ab?

In solchen Zimmern finden die Beratungsgespräche mit einem Arzt oder einer Ärztin statt. Quelle: Rainer Droese

Das Land bestimmt, welche Personen zuerst geimpft werden sollen. Vor allem Risikogruppen wie ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen genießen Priorität, zudem Angehörige sogenannter systemrelevanter Berufe, wie Ärzte, Pfleger und Polizisten. „Derzeit wird zusammen mit dem Land Niedersachsen geklärt, ob Kliniken ihr Personal selbständig impfen können“, sagt Jagau. Zudem suchen vier mobile Teams Pflegeheime auf und impfen diejenigen, die nicht zum Messegelände anreisen können.

Persönliches Arztgespräch vor der Impfung

Bevor eine Impfspritze gesetzt wird, müsse sich Impfwillige am Empfangstresen der Messehalle 25 melden. Dort wird ihr Besuch dokumentiert. Anschließend klärt ein Arzt in einem persönlichen Gespräch die wichtigsten Fragen zur Impfung. Wie lange das Beratungsgespräch dauert, ist abhängig von möglichen Ängsten, aber auch Verständigungsproblemen mit den Impfwilligen. Danach erfolgt der Piekser in den Oberarm. „Sollte sich anschließend jemand unwohl fühlen, sind wir mit Sanitätern zu Stelle“, sagt der technische Leiter der Einrichtung, Alfred Blume. Hier werde niemand allein gelassen. Für jeden Impfzug mit jeweils vier Impfplätzen haben Stadt und Region insgesamt 16 Betreuer eingeplant.

Die Eingänge zum Impfzentrum in der Messehalle 25 sind ausgeschildert. Quelle: droese_r

Startschuss voraussichtlich erst Anfang Januar

Noch ist unklar, wann es tatsächlich losgeht. „Wir üben ab Dienstag die Abläufe“, sagt Betriebsleiter Kropp. Auch die Kühlboxen für die Lagerung des Impfstoffs stünden bereit. Das Impfmittel gegen Covid 19 von den Firmen Biontech und Pfizer muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Aus der Regionsverwaltung ist zu hören, dass man mit den Impfungen vermutlich erst Anfang Januar beginnen werde. Bis Mitte kommenden Jahres soll das Zentrum seinen Betrieb aufrecht erhalten, womöglich sogar bis zum Jahresende.

Es sei schon seltsam, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), dass das Impfzentrum ausgerechnet einen Tag nach dem Beschluss über einen harten Lockdown fertiggestellt werde. „Aber das ist auch ein Hoffnungsschimmer“, sagt Onay.

