Zwei Manager aus Häusern des Klinikums Region Hannover (KRH) haben sich entgegen gesetzlicher Richtlinien frühzeitig gegen das Coronavirus impfen lassen. Nach Informationen der HAZ nutzten die beiden Führungskräfte hausinterne Impftermine, obwohl sie keinen Kontakt zu Patienten haben und nach der Impfverordnung des Bundes nicht zur Personengruppe zählen, die das Vakzin mit höchster Priorität gespritzt bekommen soll. Etliche Mitarbeiter auf den Stationen mit unmittelbarer Nähe zu Patienten arbeiten dagegen noch immer ohne Immunisierung, weil nicht genügend Impfstoff vorhanden ist.

Lesen Sie auch Fehler im Klinikum Region Hannover: Manager vor Pflegern geimpft

Leser Harald Kernbach aus Laatzen: „Menschlicher Skandal“

Zum Artikel „Manager drängeln sich bei Impfung vor“ vom 5. Februar:

Anzeige

Diese Menschen machen einen fassungslos und wütend. Sie lassen sich als besonders exponiertes Personal einstufen, da man ja hochgradig gefährdet ist im eigenen Büro, fernab von Infektion, Tod und Leid. Ein leitender Arzt sieht die Manager als gefährdetes Personal an und lässt die Impfungen zu. Stellt sich die Frage, ob der Herr Doktor dafür unter Druck gesetzt wurde, das wäre dann wohl Nötigung und Erpressung. Oder hat er bewusst falsch gehandelt? Das wäre dann wohl ein vorsätzlicher Verstoß gegen die Grundsätze im Gesundheitswesen und der Impfanordnung.

Für das Verhalten dieser Herren wurde der Begriff „asozial“ geschaffen. Jeder kann die Definition nachlesen, sie passt in jeder Hinsicht. Dem „einfachen“ Personal im Krankenhaus, das täglich um Menschenleben kämpft, selbstlos und immer vor dem Hintergrund, sich selbst anzustecken, wird die Impfung vorenthalten. Wo ist unsere Gesellschaft hingekommen?

Wie geht es denn weiter? Wie viele „Manager“ lassen sich noch nebenbei ohne Berechtigung impfen? Nach dem Impfgesetz kann ja nichts passieren, hat doch Minister Spahn glatt vergessen, in seinem Impfgesetz solche Unwägbarkeiten unter Strafe zu stellen. Stellt sich noch die Frage, ob den Herrschaften jetzt die zweite Impfung zur Belohnung auch noch verabreicht wird oder ob sie fristlos entlassen werden, was meiner Meinung nach alternativlos ist. Die HAZ muss unbedingt dranbleiben an diesem menschlichen Skandal!

Eigentlich werden derzeit nur Menschen über 80 Jahren geimpft. Quelle: Rainer Dröse

Leserin Agnes Vogelsang aus Wunstorf: „Ein Schlag ins Gesicht“

Es ist ein Schlag ins Gesicht aller, die an vorderster Front in Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten, dass sich manche, die sich für priviligiert halten, vordrängeln. Schwerkranke unter 80 Jahren müssen sich brav hinten anstellen und warten. Wer sagt, er kenne die Reihenfolge der Impfungen nicht, hat den Schuss nicht gehört. Immer nach dem Motto: I am first.

Dr. Harald Lichtblau aus Wunstorf: „Ansehen geschädigt“

Da wird ein Manager im Klinikum Region Hannover engagiert, gegen den staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen. Vorwurf: verantwortlich für mögliche Sterbefälle nach Corona-Infektionen in einer Brandenburger Klinik. Und jetzt lassen sich zwei Führungskräfte des Klinikums unberechtigt vorzeitig gegenCovid-19 impfen. Solche Dinge schädigen das Ansehen des Klinikums und man muss harte Schritte erwarten. Anders kann man so etwas nicht vor den vielen Schwestern, Pflegern, Ärzten und allen Mitarbeitergruppen in den Kliniken verantworten. Das Einräumen möglicher Fehler ist dreist. Moral, Solidarität und Wahrhaftigkeit sind Tugenden, die in unserem kranken Gesundheitssystem wohl eher karriereschädlich sind.

Leser Dr. med. Lars Bergmann aus Hannover: „Konsequenzen ziehen“

Wieder ein eklatantes Beispiel einer äußerst glänzenden Mitarbeiterwertschätzung und -motivation. Man darf auf die Argumente der Verantwortlichen gespannt sein. Wie muss es sich für übergangene Pflegende und Ärzte mit täglich unausweichlichen Covid-Kontakten, die bereits seit Wochen auf ein Impfangebot warten, anfühlen, wenn sie von patientenfernen Mitarbeitern der Geschäftsführung übergangen werden? Es ist niederschmetternd, herabwürdigend, missachtend, geringschätzend, kein Verhalten auf Augenhöhe und bestimmt nicht gesetzeskonform. So etwas darf nicht ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen bleiben. Ansonsten möchte ich als einer in der stationären Patientenversorgung tätiger Facharzt für Innere Medizin allen Betroffenen empfehlen, ihre persönlichen Konsequenzen hieraus zu ziehen.

Viel Platz, wenig Impfstoff: Das Impfzentrum in Hannover. Quelle: Rainer Dröse

Leser Gerd Salzmann aus Hannover: „Auf Intensivstationen einsetzen“

Es ist schon unglaublich, was sich die „Teppichetagen“ so alles erlauben! Daher hier mein Vorschlag: Bevor über Abmahnungen oder Kündigungen nachgedacht wird, könnte man doch die nun teilweise durch die Impfung geschützten Manager an den Wochenenden zur Unterstützung des Pflegepersonals auf den Corona- und Intensivstationen einsetzen, wo sie sich vor Ort mit der Arbeitssituation in Schutzkleidung ein Bild machen können. Durch Maske und Faceshield würden sie ja auch nahezu anonym bleiben. Der Dank des Pflegepersonals wäre ihnen gewiss!

Leser Martin Gerdes aus Hannover: „Korruption in der Praxis“

Alle Bundesbürger sind vor der Impfnadel gleich – nur manche sind halt gleicher. So eine Verwaltungstätigkeit muss mit enorm hohem Infektionsrisiko behaftet sein, und das gleich an mehreren Krankenhäusern in Niedersachsen. So sieht Korruption in der Praxis aus. Ein verantwortlicher Chef hätte, wenn Impfdosen übrig zu bleiben drohen, in der Corona- oder Intensivstation angerufen und die übrigen Impfdosen den dortigen Mitarbeitern angeboten.

Leserin Dr. Orna Grün aus Hemmingen: „Soziale Stunden anordnen“

Zum Artikel „Krankenhausmanager entschuldigen sich für vorzeitige Impfungen“ vom 6. Februar:

Entschuldigung – und das soll es gewesen sein? Die Manager können doch die nächsten sechs Wochen auf Covid-Stationen und in der Notaufnahme aushelfen, dann haben sie wenigstens etwas Sinnvolles mit der Missachtung der Impfprios bewirkt. Könnte man auch als Anordnung von Sozialen Stunden rechtfertigen.

Leser Andreas Möller aus Gehrden: „Unethisches Verhalten“

Zum Artikel „Ärger über Impf-Drängler: Land denkt über Strafen nach“ vom 6. Februar:

Hochrisikopatienten und zu Hause Gepflegte haben erst mal keine Chance, an Impfstoff zu kommen. Eine strafrechtliche Sanktionierung wird vom Gesetzgeber gar nicht erst vorgesehen. Wer soll hier geschützt werden durch die Impfreihenfolge? Andererseits fangen die besonders schlauen Leute schon an, über Privilegien zu sprechen, die Geimpfte bekommen sollen. Dass es ohne Sanktionen, aber mit Privilegien für Geimpfte Menschen geben würde, die sich unethisch verhalten, ist und war programmiert. Schließen wir doch einfach die Klinikleitungen von künftigen Restaurantbesuchen und Urlaubsreisen aus und stellen die Privilegienbefürworter an das Ende der Impfkette. Mal sehen, wie viele Diskussionen wir dann noch hätten!

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leser Karl Friehs aus Sehnde: „Fristlos entlassen“

1. Namen der leitenden Angestellten nennen. 2. Fristlose Entlassung 3. Keine zweite Impfung.

Leser Wolfram Schumacher: „Zum persönlichen Vorteil ausgelegt“

Zum Glück liegt Deutschland im Ranking der korrupten Staaten auf einem hinteren Platz. Wenn die Auslegung und Dehnung von Gesetzen und Vorschriften zum persönlichen Vorteil praktiziert und gesellschaftlich akzeptiert wird, dann ist das aber Nährboden für Korruption. Ich wünsche mir eine stärkere Anerkennung des Kantschen kategorischen Imperativs in unserer Gesellschaft!

Von HAZ