Hannover

Die Warteschlange an diesem Mittwoch gegen 11 Uhr ist nicht ohne, die Corona-Nachrichten der vergangenen Tage rütteln offenbar die Menschen auf. Mehr als eine Stunde Wartezeit in der Kälte schrecken zumindest nicht ab, um sich die möglicherweise lebensrettende Booster-Impfung abzuholen – oder womöglich auch die Erstimpfung, je nachdem. Und so stehen Impfwillige seit 9.45 Uhr in der Schlange vom Schneiderberg bis zur Callinstraße 23, wo die Mensa der Leibniz-Universität noch bis zum Freitag zur Impfstation umgewidmet ist. Auch Sarah Ott und Diana Ruge, die soziale Arbeit im fünften Semester studieren, lassen sich boostern – wie die meisten hier.

Zweites kleines Impfzentrum am Regionshaus

Weitere Standorte für Impfstellen sind dringend nötig. Seit Tagen ist der Andrang im Gesundheitsamt in der Weinstraße (Mitte) bereits so hoch, dass ein paar Meter weiter auf dem Parkplatz des Regionshauses an der Hildesheimer Straße 18 ein weiteres kleines Impfzentrum aufgebaut worden ist. Hier stehen nun Container mit Helfern, Ärztinnen und jeder Menge Biontech-Spritzen, um dem Andrang Herr zu werden. Und hier hat sich auch der neue Regionspräsident eingefunden, um die ersten Impfwilligen zu begrüßen. „Der Andrang vor dem Gesundheitsamt, wo seit dem 18. Oktober geimpft wird, nimmt stetig zu“, sagt Steffen Krach (SPD). „Wir mussten schnell handeln und haben uns für eine pragmatische Lösung entschieden.“

Die Region Hannover erweitert ihr Impfangebot und stellt Container auf dem Parkplatz am Regionshaus auf, Regionspräsident Steffen Krach schaut auch vorbei. Quelle: Christian Behrens

„Bis Mittwoch frühen Nachmittag waren es mehr als 15.726 Impfungen durch die mobilen Teams der Region Hannover“, vermeldet Sprecher Christoph Borschel. Und die Nachfrage sei steigend. „Viele Menschen nehmen die Angebote wahr – nicht nur im Gesundheitsamt, sondern auch in den Umlandkommunen.“

Booster-Impfungen am stärksten gefragt

Dabei geht es entweder um Dritt- oder Erstimpfungen: Vor allem die Auffrischungsimpfungen, also die sogenannten Booster-Impfungen, seien gefragt. Nach wie vor macht deren Anteil 70 Prozent aus, Zweitimpfungen sind am wenigsten gefragt. Dafür ist die dritte Impfung für alle Beteiligten am einfachsten: „Wer bereits zwei Impfungen mitgemacht hat, hat in der Regel weniger Gesprächsbedarf als diejenigen, die sich zum ersten Mal eine Impfung holen“, sagt Borschel.

Und wer stellt sich da an in den Warteschlangen? „Die Menschen, die sich impfen lassen, kommen aus allen Altersklassen“, erklärt der Regionssprecher. Es seien sowohl jüngere als auch ältere Menschen dabei. Detaillierte Zahlen gibt es allerdings nicht: „Alter, Geschlecht und Herkunft werden nicht statistisch erhoben.“

Impfstelle Uni-Mensa: Mehr als eine Stunde Wartezeit. Quelle: Ilona Hottmann

Einfach mit dem Truck in die Brennpunkte

Dennoch hat sich herumgesprochen, dass sich bestimmte Gruppierungen mit der Impfung schwertun. Verweigerer ohnehin, aber auch viele Menschen in sogenannten Brennpunktvierteln müssen angesprochen und überzeugt werden. Wäre es nicht Zeit für ein kleines Impfzentrum am Mühlenberg oder im Sahlkamp? Bremen hat bei den Volljährigen eine Impfquote von 95 Prozent, Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) führt das darauf zurück, dass die Stadt aktiv auf die Menschen zugegangen sei. Man habe die Bürger für Termine im Impfzentrum angeschrieben. „Und wir sind mit mobilen Impfteams und Trucks in die Quartiere gegangen. Besonders dort, wo es anfangs noch sehr niedrige Impfquoten gab.“

Hier tut sich die Region schwer, sprach bisher von der Furcht vor Stigmatisierung. „Die Region Hannover hat bereits in dieser Woche die Zahl der mobilen Teams von acht auf 16 erhöht und wird auch in der nahen Zukunft weiterhin die mobilen Teams verdoppeln auf dann 32“, sagt Borschel. Dabei müssten einerseits möglichst viele Kommunen im Umland ein Angebot bekommen. „Gleichzeitig wird die Region Hannover auch weiterhin Standorte auswählen, die Menschen erreichen, die andernfalls keinen einfachen Zugang an das System der niedergelassenen Ärzte haben.“

Die Erfahrung der letzten Wochen habe gezeigt, dass niedrigschwellige Angebote gut angenommen würden. Borschel verspricht: „Wir werden die Orte, an denen geimpft wird, rechtzeitig auf Social Media und unter hannover.de/coronaimpfungen bekanntgeben.“

Von Petra Rückerl