Am 30. Dezember starten in der Region Hannnover zwei mobile Impfteams: Für viele Einrichtungen war die Anmeldefrist für einen Impfbesuch allerdings zu kurzfristig. Und die Kliniken warten bisher vergeblich auf Informationen.

Die Impfungen in Hannover beginnen – mit Hindernissen

