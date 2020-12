Hannover

Rund ein Jahr, nachdem die Corona-Pandemie begonnen hat, steht auch in Hannover ein Impfstoff zur Verfügung. Drei Tage nach den ersten Verabreichungen des Vakzins in anderen Teilen Niedersachsens, beginnen sogenannte mobile Impfteams auch in der Region Hannover mit der Umsetzung der lange geplanten Kampagne. Was bedeutet das für die Menschen in der Region? Die HAZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Corona-Impfungen:

Wie läuft der Impfstart in Hannover ?

Nach einigem Hin und Her beginnen die Impfungen in der Region Hannover am 30. Dezember. Eigentlich war dies erst für den 4. Januar geplant gewesen, doch das Land stellte kurzfristig schon früher allen Landkreisen Impfdosen zur Verfügung. Gerade noch rechtzeitig sicherten sich Stadt und Region Hannover am Montag die erste Charge. Ab Mittwoch sollen nun zwei sogenannte mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime fahren und die ersten Senioren und Pflegekräfte impfen. Welche Heime das sein werden, ist im Vorfeld nicht bekannt gegeben worden, um dort nicht für Unruhe zu sorgen. Hier auf HAZ.de werden wir aktuell berichten, sobald nähere Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Warum haben andere Regionen früher begonnen?

In Niedersachsen sind die ersten Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Biontech/ Pfizer bereits am Sonntag gestartet. Zuerst kamen Alten- und Pflegeheime in den Landkreisen und kreisfreien Städten an die Reihe, die die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aufweisen, weil dort die Infektionsgefahr am größten ist. Die erste Impfung wurde im Landkreis Osnabrück verabreicht. Auch der Kreis Cloppenburg kam gleich zu Beginn an die Reihe.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern gelingt es in Niedersachsen bisher indes kaum, die Bevölkerung in nennenswerter Zahl gegen das Coronavirus zu impfen. Seit dem Start der bundesweiten Kampagne am vergangenen Sonntag haben nur 835 Menschen das Vakzin verabreicht bekommen (Stand Mittwochvormittag). Bundesweit waren es gut 42.000. Das geht aus Daten hervor, die das Robert-Koch-Institut am Dienstag veröffentlicht hat. Dass es schneller geht, zeigen andere Länder. In Nordrhein-Westfalen wurden bis Dienstag mehr als 7.000 Menschen gegen Sars-Cov-2 geimpft, in Bayern waren es mehr als 5.000 Menschen. In einem Länderranking steht Niedersachsen damit auf dem viertletzten Platz.

Wie viel Impfstoff steht zur Verfügung?

Bis zum Jahreswechsel wird Niedersachsen voraussichtlich insgesamt 127.000 Impfdosen von Biontech/ Pfizer erhalten. Auf die Region Hannover entfallen zunächst 1000. Wöchentlich sollen ab Januar 63.375 Dosen des Impfstoffs in Niedersachsen eintreffen – bis Ende März rund eine Million. Das reicht für 500.000 Menschen, da immer zwei Impfungen notwendig sind. Im ersten Quartal 2021 rechnet Gesundheitsministerin Carola Reimann mit der Zulassung weiterer Impfstoffe. Dennoch dürfte es bis weit ins Jahr 2021 hinein dauern, bis ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist.

Wie ist die Impfung gegen Covid-19 in der Region Hannover organisiert?

Die Region Hannover hat ein zentrales Impfzentrum an der Messe vorbereitet. Für den Betrieb ist jetzt die Stadt Hannover zuständig, genauer die Berufsfeuerwehr Hannover. Das Impfzentrum wird allerdings wohl frühestens Ende Januar seinen Betrieb aufnehmen.

Video, 14. Dezember: Rundgang über das Impfzentrum in Hannover

Wie komme ich an meinen Impftermin?

Bisher ist es nicht möglich, eigenständig einen Termin beim Impfzentrum zu vereinbaren. Die Landesregierung will den Start der Terminvergabe rechtzeitig und mit einem zeitlichen Vorlauf kommunizieren und bittet derzeit noch um Geduld. Die Hotline für die Terminvereinbarung ist zwar schon eingerichtet. Unter (0800) 9988665 sind derzeit aber nur allgemeine Informationen zur Impfung zu bekommen. Unter dieser Nummer können sich etwa Senioren, die noch im eigenen Haushalt leben, um einen Impftermin bemühen. Zunächst gehen die Impfteams jedoch in die Alten- und Seniorenzentren.

Wie läuft das Impfen im Pflegeheim ab?

Das Impfteam geht in Begleitung einer örtlichen Pflegekraft durch das Heim. Vor der Impfung gibt es ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Ein Impfteam besteht aus einer Ärztin oder einem Arzt, einer Person mit Impfbefähigung sowie zwei Verwaltungshelfern. Die Feuerwehr geht davon aus, dass ein Team zu Anfang pro Tag 60 Menschen im Heim impfen kann.

Wie bereiten die Pflegeheime in der Region die Impfungen vor?

Die Teilnahme an der Impfung ist freiwillig. Die Heimleitungen fragen die Impfbereitschaft unter Mitarbeitern und Bewohnern ab. „Wir sprechen die Bewohner direkt an, die zur Entscheidung selbst in der Lage sind“, berichtet Angela Cording, Leiterin des Seniorenheims St. Aegidien. Für die anderen Heimbewohner bekommen die gesetzlichen Betreuer Infos und Vordruck für eine Einwilligungserklärung zugeschickt.

Cording setzt dabei auf E-Mail statt Postweg. „Unsere Idee dabei: Wir hoffen, dass wir vielleicht als Erste geimpft werden, wenn wir alles schnell beieinanderhaben.“

Wie schnell Betreuer sich zurückmelden, sei schwer einzuschätzen, sagt Stefan Hübner, Leiter des Seniorenzentrums Ihmeufer. „Aber die Angehörigen reagieren meist sehr zügig auf unsere Anfragen.“ Die Heime schicken eine Liste mit den Daten der Impfwilligen an das zentrale Impfzentrum am Messegelände, das einen Termin für den Besuch des mobilen Impfteams vergibt.

Das Impfzentrum der Region Hannover befindet sich in der Messehalle 25. Quelle: Dröse

Warum soll die Zustimmung vorher vorliegen?

Das Land und die lokalen Impfzentren brauchen zur Planung die Angabe, wie viele Menschen in einem Heim sich impfen lassen wollen. Meldet ein einzelner Betreuer sich nicht rechtzeitig beim Heim, bleibt der Betreute ungeimpft. „Wo die Einwilligung nicht vorliegt, kann keine Impfung vorgenommen werden“, sagt Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung.

Wie können die Impfteams den Gesundheitszustand der Senioren einschätzen?

Dazu gibt es einen Erhebungsbogen zur Gesundheit, damit Allergien oder chronische Erkrankungen erfasst werden. Angehörige oder Senioren selbst und Mitarbeiter sollen ihn möglichst vor dem Termin ausfüllen und unterschreiben. „Unsere Mitarbeiter begleiten aber auch das Vorgespräch vor der Impfung. Aktuelle Fragen, wie die, ob jemand akut Fieber hat, oder neue Erkrankungen aufgetreten sind, können ja erst dann beantwortet werden“, sagt Stefan Hübner vom Seniorenzentrums Ihmeufer. Zur Impfung muss auch der Personalausweis vorliegen.

Wie viele Pflegeheimbewohner gibt es in der Region?

Im ersten Schritt plant das Impfzentrum für nahezu 180 Alten- und Pflegeheime mit rund 16.000 Bewohnern und Bewohnerinnen. Es gibt aber mehr Heime.

Werden im Pflegeheim auch unter 80-Jährige geimpft?

In der Regel gehören Bewohner von Pflegeheimen auch wegen ihrer Vorerkrankungen zur Gruppe, die erste Priorität hat. Deshalb werden alle Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft.

Wie viele Menschen arbeiten im Impfzentrum ?

Wenn der Betrieb im Impfzentrum anläuft, sind zunächst vier stationäre und vier mobile Teams mit rund 100 Mitarbeitenden im Einsatz.

Wie wird der angelieferte Impfstoff aufbereitet?

Der unverdünnte Impfstoff wird zunächst mit Trockeneis gekühlt. Wird er entnommen, kann er fünf Tage lang bei 2 bis 8 Grad im Kühlschrank gelagert werden. Nach der Aufbereitung mit einer Natriumchlorid-Lösung muss er innerhalb von sechs Stunden verbraucht werden.

Der Corona-Impfstoff der Firma Biontech muss konstant bei minus 70 Grad gekühlt werden. Die Firma Tritec stellt Spezialkühlschränke für die Lagerung her, die Impfzentren zum Einsatz kommen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Verderben Impfdosen , wenn Termine kurzfristig platzen?

Nein, die Mitarbeiter führen nicht benutzte Impfdosen in das Lagersystem zurück und nutzen sie innerhalb der Verbrauchslogistik für Folgetermine.

Wie lange darf der Impfstoff mobil unterwegs sein?

Der Impfstoff wird in mobilen Kühlgeräten bei 2 bis 8 Grad transportiert. Bei dieser Temperatur ist er fünf Tage lagerfähig.

Wann kommen Senioren über 80 Jahren an die Reihe, die nicht im Pflegeheim leben?

Die ersten Impfkandidaten über 80 Jahren mit eigenem Hausstand können sich vermutlich im Laufe des Januar 2021 impfen lassen, sagt Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. Insgesamt gehören 800.000 Menschen in Niedersachsen zu der Gruppe, die mit erster Priorität geimpft werden soll: Das sind Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen, Menschen über 80 Jahren, ambulante Altenpfleger sowie medizinisches Personal in Notaufnahmen und Covid-19-Stationen. Bis Ende Januar stehen in Niedersachsen allerdings nur Impfdosen für rund 160.000 Menschen zur Verfügung.

Leitet den Corona-Krisenstab der Landesregierung: Heiger Scholz. Quelle: Frankenberg

Wie viele Menschen in der Region zählen zur Gruppe mit erster Priorität?

Die Zahlen liegen dem Impfzentrum in Hannover bisher nicht vollständig vor. Das Land Niedersachsen legt die Priorisierung und die Impfberechtigung fest.

Läuft die Impfaktion auch an den Wochenenden?

Das hängt von der Verfügbarkeit und Bereitstellung des Impfstoffes durch das Land Niedersachsen ab. Derzeit gehen die Planungen in Hannover von einem Betrieb an Wochentagen von Montag bis Freitag aus.

Wann haben weitere Bevölkerungsgruppen die Chance auf eine Impfung ?

Bis Ende März rechnet Niedersachsen mit rund einer Million Impfdosen, das reicht wegen der notwendigen Zweifach-Impfung für 500.000 Menschen. Damit sind also noch nicht alle Menschen mit höchster Priorität für die Impfung erfasst. Die niedersächsische Gesundheitsministerin erwartet aber im ersten Quartal 2021 die Zulassung weiterer Impfstoffe, die auch bei Kühlschrank-Temperaturen zu handhaben sind. Dann können auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen, sodass schnell wesentlich mehr Menschen erreichbar sind.

In welcher Reihenfolge wird die Bevölkerung dann geimpft?

Als nächstes kommt die Gruppe mit „hoher“ Priorität – dazu gehören über 70-Jährige und Menschen mit hohem Risiko für schwere Corona-Verläufe. Zur Gruppe drei mit „erhöhter“ Priorität gehören über 60-Jährige und Menschen mit schweren Erkrankungen. Auch Streitkräfte, Polizei, Feuerwehr, Erzieherinnen und Lehrkräfte werden dann geimpft. Erst danach folgt die restliche Bevölkerung.

Wie können Bürger ihre Impfung vorbereiten?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat einen Vordruck erarbeiten lassen, der in Kürze online abrufbar ist und ausgedruckt werden kann. Dieser Vordruck kann dann ausgefüllt dem Haus- oder Facharzt zur Bestätigung von etwaigen Vorerkrankungen vorgelegt werden. Mit dem unterschriebenen Vordruck können Bürger später einen Impftermin vereinbaren – in Niedersachsen soll das online und unter einer Hotline möglich sein.

Welche Aufgaben haben die Ärzte in den Impfzentren ?

Das Land hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) einen Rahmenvertrag zur Durchführung von Covid-​19-Schutzimpfungen in den 50 Impfzentren geschlossen. Für die ärztliche Tätigkeit im Impfzentrum ist eine Pauschale von 37,50 Euro für eine Zeiteinheit von 15 Minuten vorgesehen, umgerechnet auf eine Stunde damit 150 Euro. Bei der KVN und der Ärztekammer Niedersachsen haben sich bislang fast 2400 Ärzte gemeldet. Sie erhalten kurzfristig von der KVN weitere Informationen über den Einsatz in den Zentren.

„Ihre Aufgabe im Impfzentrum wird es sein, die Aufklärung der zu impfenden Personen vorzunehmen, Kontraindikationen zu klären und im Falle von Impfkomplikationen einzugreifen“, sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke. Auch Haftungsfragen sind zwischen dem Land Niedersachsen und der KVN geklärt. Für mögliche Impfschäden greift die Staatshaftung.

Wie bereiten sich Hilfsorganisationen vor?

Für einen zügigen und schnellen Impfbeginn wird das impfbefähigte Personal der Johanniter geschult, das in den Zentren und mobilen Impfteams zum Einsatz kommt. Ein gewichtiger Teil dieser Vorbereitung ist ein neues Online-Fortbildungsmodul für Impfkräfte. „Die eingesetzten Kräfte haben das Impfen zwar gelernt. Diese Tätigkeit gehörte aber bei vielen nicht zur alltäglichen Arbeit. Das gilt beispielsweise für Altenpfleger genauso wie für Notfallsanitäter und sicherlich auch Krankenpfleger“, sagt Kersten Enke, Leiter der Johanniter-Akademie Niedersachsen und Bremen.

Im Vorlauf werden Hygienemaßnahmen, der Umgang mit dem Impfmaterial, Indikationen, Kontraindikationen und Informationen zum Impfstoff selbst online geschult. Darunter auch die sachgerechte Lagerung des Impfstoffes, die Kühlkette und das Aufziehen von Flüssigkeiten aus Glas- und Stechampullen. Fortgebildet werden zum Beispiel Notfallsanitäter, Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, Medizinische Fachangestellte oder Medizinstudenten, die auch weiterhin zur Unterstützung in den Impfzentren der Johanniter gesucht werden.

Von Bärbel Hilbig und Susanna Bauch