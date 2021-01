Ab Donnerstag können über 80-Jährige in Niedersachsen Termine im Impfzentrum vereinbaren – wann die ersten stattfinden, ist aber unklar. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Terminvergabe finden Sie hier.

„Das Impfen der nicht in Heimen lebenden Über-80-Jährigen wird dann im Februar beginnen“: Tatsächlich könnte es noch etwas dauern, bis in Hannover die ersten Kandidaten wie hier ein Mann in Ravensburg (Baden-Württemberg) das Impfzentrum auf dem Messegelände besuchen. Stadt und Region können bisher keinen Starttermin nennen – es fehlt der Impfstoff. Quelle: Felix Kästle/dpa