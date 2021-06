Hannover

Eine Million Impfungen gegen Covid-19 in der Region Hannover, dieses Ziel wurde am Montag erreicht. Im Impfzentrum auf dem Messegelände gab es in den vergangenen sechs Monaten 582.000 Impfungen, derzeit sind noch 355.000 Zweitimpfungen fest eingeplant, weitere Termine werden noch dazu kommen. Denn es gibt noch eine Warteliste, von Menschen, die noch keinen Termin haben. Derzeit gibt es vor allem viele Fragen zur Zweitimpfung. Die HAZ beantwortet die wichtigsten.

Warum bekomme ich bei meiner Anmeldung im Impfzentrum gleich einen Termin für die Zweitimpfung?

Aus organisatorischen Gründen. Das Impfzentrum kann besser planen und der Impfling auch. Außerdem ist die Impfung nur vollständig, wenn zwei Mal geimpft wird. Es gibt eine Ausnahme: Das Vakzin von Johnson & Johnson wird nur einmal geimpft, anschließend ist der Impfschutz vollständig vorhanden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ich bin zum Termin der zweiten Impfung im Urlaub, kann ich den verlegen?

Ja, wie ein Selbstversuch ergeben hat, ist das aber nicht unbedingt einfach. Beim ersten Anruf versprach ein Mitarbeiter der Impfhotline den Termin für die zweite Impfung um drei Tage vorzuverlegen, damit er nicht im Urlaub liegt. Eine Bestätigung sollte dann innerhalb von 48 Stunden per Mail kommen. Als die Bestätigung ausblieb, ergab eine Nachfrage bei der Hotline, dass sowohl der Termin für die Erstimpfung als auch der Termin für die Zweitimpfung komplett gelöscht waren. Die Mitarbeiterin konnte glücklicherweise den ursprünglichen Termin wieder buchen. Eine Verlegung des zweiten Termins ist über die Hotline des Impfzentrums nach der Erstimpfung möglich, vorher nicht.

Gibt es eine Erinnerung für den zweiten Impftermin?

Ja. Sie erhalten jeweils zwei Werktage vor den Terminen der ersten und zweiten Impfung eine Terminerinnerung über den von Ihnen gewählten Kontaktweg, also per Brief oder per Mail.

Was ist, wenn ich kurzfristig nicht zum zweiten Impftermin kann, weil ich zum Beispiel krank bin.

Der Impftermin sollte nur in dringenden Ausnahmefällen abgesagt werden, zum Beispiel bei Fieber über 38,5 Grad. Sollte ein Impftermin nicht eingehalten werden können, bittet das Gesundheitsministerium dringend, den Termin per Telefonhotline abzusagen. Dort gibt es dann auch Infos über einen Ersatztermin.

Ende September sollen die Impfzentren geschlossen werden. Quelle: Stephan Hartung

Man hört, dass manche Menschen den Termin zur Zweitimpfung im Impfzentrum absagen oder ohne Absage gar nicht kommen? Welche Gründe gibt es dafür?

Im Impfzentrum Hannover auf dem Messegelände, zuständig für die Landeshauptstadt und das Umland, werden derzeit rund 6 Prozent der Zweitimpfungen abgesagt. Die Region kann zu den Gründen nichts sagen. Die Ärztekammer vermutet dahinter die steigende Impfmöglichkeit bei Ärzten. Denn immer häufiger würden die Mediziner, weil mehr Impfstoff verfügbar ist, ihren Patientinnen und Patienten die zweite Impfung anbieten, auch wenn die Erstimpfung im Impfzentrum stattgefunden hat, bericht der Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker. Denn für einige Patienten sei es einfacher, zum Hausarzt zu gehen, als erneut den oftmals weiten Weg ins Impfzentrum auf sich zu nehmen.

Werden die Impfdosen von nicht abgesagten Zweitimpfungen weggeworfen?

Nein, nicht angebrochene Flaschen können aufgehoben werden. Bereits aufgezogene Spritzen werden kurzfristig vergeben.

Warum liegen die Termin zwischen Erst- und Zweitimpfung im Impfzentrum soweit auseinander?

Der Abstand unterscheidet sich je nach Impfstoff: Bei Biontech und Moderna empfiehlt die „Ständige Impfkommission“ (Stiko) einen Abstand von sechs Wochen und für den Impfstoff von AstraZeneca bisher einen Abstand von zwölf Wochen. Das Land verkürzt bei Astrazeneca jetzt den Intervall auf neun Wochen. „Es hat sich herausgestellt, dass die Schutzwirkung der Impfung mit Astrazeneca in den ersten neun Wochen schnell ansteigt, danach nimmt die Wirkung nur noch langsam und gering zu. Vor diesem Hintergrund ist eine Verkürzung des Impfintervalls für diesen Impfstoff sinnvoll“, sagt Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens. Dabei sei auch berücksichtigt, dass viele Menschen beim Impfstoff von Astrazeneca auch wegen des langen Intervalls zwischen den Impfungen zögerlich seien. Zudem könne durch die Verkürzung sichergestellt werden, dass alle Zweitimpfungen vor dem geplanten Rückbau der Impfzentren Ende September durchgeführt werden können.

Und wenn ich nur einen Impftermin hatte?

Dann wurde sehr wahrscheinlich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Hier ist eine Einmalgabe ausreichend, das heißt, bei diesem Impfstoff ist keine Zweitimpfung notwendig.

Ich bin krank und der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung wird größer. Was soll ich tun?

Sollte der empfohlene Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfstoffdosis überschritten worden sein, kann die Impfserie fortgesetzt werden und muss nicht neu begonnen werden. Das weitere Vorgehen im Einzelfall sollte laut Empfehlung des Robert Koch Instituts mit dem zuständigen Impfzentrum oder dem Arzt abgestimmt werden.

Ende September sollen die Impfzentren geschlossen werden und ich habe noch keinen Termin für meine Impfungen bekommen. Was passiert mit meiner Zweitimpfung, wenn das Impfzentrum geschlossen ist?

Die Impfungen werden so geplant, dass jeder, der sich rechtzeitig anmeldet seine Erst- und Zweitimpfung im Impfzentrum erhält.

Betriebsärzte impfen in der Regel nur die eigenen Mitarbeiter, meist ohne besondere Priorisierung. Quelle: Ole Spata/dpa

Freunde von mir haben bei der Betriebsärztin und beim Hausarzt die zweite Spritze schneller bekommen als ich, warum?

Die Betriebsärzte impfen in der Regel nur die eigenen Mitarbeiter, meist ohne besondere Priorisierung. Die Hausärzte haben zunächst nur die besonders schwer erkrankten Patienten geimpft, aber oftmals auch deren Angehörige. Sie haben immer von Fall zu Fall entschieden.

Ich habe meine Familie in Bayern besucht und wurde dort vom Hausarzt meiner Familie erstmals gegen das Coronavirus geimpft? Kann ich mich jetzt beim Impfzentrum zur Zweitimpfung anmelden?

Nein, im Impfzentrum werden nur Termine für Erst- und Zweitimpfung gemeinsam vergeben. Eine Anmeldung nur für den ersten oder nur für den zweiten Impftermin ist über das Impfportal des Landes nicht möglich.

Was soll ich denn jetzt machen, so schnell komme ich nicht mehr nach Bayern?

In diesem Fall sollte mit dem Hausarzt gesprochen werden.

Ab wann gelte ich als vollständig geimpft?

Als vollständig geimpft gilt man 14 Tage nachdem man seine zweite Impfdosis erhalten hat. Da bei Johnson & Johnson nur eine Impfung nötig ist, gilt hier die 14-Tage-Frist nach der ersten Impfung.

Wie kann ich meinen Status als vollständig geimpfter Mensch nachweisen, zum Beispiel wenn ich in den Urlaub will?

Das geht mit dem normalen Impfpass (bei den meisten ist er Gelb oder Weiß) oder einem digitalen Ausweis. Mit einem sogenannten QR-Code werden die Nachweise in verschiedene Apps wie die Luca-, Corona-Warn- oder CovPass-App eingegeben, zwei Wochen nach der letzten Impfung dann ist der komplette Schutz erreicht und in den Smartphone-Anwendungen dokumentiert. „Wer im Impfzentrum geimpft wird, bekommt den Code nun auf Wunsch am Ausgang ausgehändigt“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Danach können die Impflinge gewissermaßen in Echtzeit das Zertifikat auf dem Handy aktivieren. Wer bereits abschließend geimpft wurde, kann künftig über das Impfportal des Landes das Zertifikat mit QR-Code anfordern. „Darüber hinaus wird die Bescheinigung in Apotheken und bei Hausärzten unter Vorlage des Personalausweises und des Impfpasses erstellt“, so Borschel.

Wenn zu einer Veranstaltung von jedem Besucher ein aktueller negativer Corona-Test verlangt wird, muss ich das dann auch als vollständig Geimpfter?

Nein, in der Regel ist der Testnachweis nur für die noch nicht vollständig geimpften Besucher nötig. Sicherheitshalber sollten sich Geimpfte aber beim Veranstalter nach den genauen Regeln erkundigen.

Von Mathias Klein