Hannover

Die Impfkampagne in Deutschland verzeichnet neue Rekordwerte. Am Mittwoch erhielt erstmals mehr als eine Million Bundesbürger an einem einzigen Tag eine Spritze, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin sagte. Zugleich sei damit erstmals an einem Tag mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden. Insgesamt haben demnach nun mehr als ein Viertel aller Bundesbürger, genau 25,9 Prozent, mindestens eine erste Spritze erhalten. Den vollen Schutz mit einer Zweitimpfung haben 7,5 Prozent.

Am Mittwoch hatten die Arztpraxen 730.000 Impfungen vorgenommen, die regionalen Impfzentren der Länder 360 .000. Das zeige, wie stark man an Geschwindigkeit gewinne, auch wenn es für eine Grundimmunität der gesamten Bevölkerung noch nicht reiche. Es gebe noch eine Menge zu tun beim Impfen, sagte auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Bei den Menschen über 80 Jahre seien rund zwei Drittel geimpft, bei Menschen über 70 Jahre rund 30 Prozent. „Da ist noch ein Weg zu gehen.“

Rekord auch in Niedersachsen

Auch Niedersachsen verzeichnete am Mittwoch einen neuen Höchstwert. Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, wurden landesweit 113. 287 Impfungen gegen Covid-19 erfasst. Darunter waren rund 105 .000 Erstimpfungen, von denen zwei Drittel in Arztpraxen und ein Drittel in den Impfzentren stattgefunden haben. Der bisherige Rekord von rund 78 .500 Impfungen insgesamt an einem Tag wurde damit deutlich übertroffen.

Bis Donnerstagabend erhielten fast 2,1 Millionen Niedersachsen mindestens eine Impfung, das entspricht einem Bevölkerungsanteil von rund 26 Prozent. Damit hat sich die Impfquote innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. Von den Menschen über 60 Jahren sind jetzt rund 57 Prozent in Niedersachsen mindestens einmal geimpft.

1000 Corona-Tote in der Region Hannover

In der Region Hannover haben bis Donnerstag 300.000 Menschen ihre erste Impfung erhalten. Laut Region Hannover ist inzwischen an alle Mitarbeiter von Kitas sowie Grund- und Förderschulen ein Angebot ergangen. Derzeit seien mobile Impfteams in Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingsheimen unterwegs, sagte eine Regionssprecherin am Donnerstag. Außerdem stünden jetzt die Impfungen für Lehrerinnen und Lehrer der weiterbildenden Schulen und der Freiwilligen Feuerwehrleute an. Weil mehr Impfstoff verfügbar ist, hat das Impfzentrum seine Öffnungszeiten ab sofort ausgeweitet. In den zwölf Impfzügen können täglich 6000 Menschen geimpft werden.

Gleichzeitig verzeichnete die Region Hannover am Donnerstag allerdings auch einen traurigen Meilenstein: Seit Beginn der Pandemie sind 1000 Bewohnerinnen und Bewohner von Stadt und Umland an oder mit dem Virus gestorben.

Lesen Sie auch: Region Hannover zählt mehr als 1000 Corona-Tote seit Ausbruch der Pandemie

„Perspektive auf das Ende der Pandemie“

Aus Sicht von Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bietet die in Schwung gekommene Impfkampagne eine „klare Perspektive auf das Ende der Pandemie. Wenn die Impfstofflieferungen in den nächsten Wochen wie vom Bund angekündigt in Niedersachsen einträfen, „können nach unseren Berechnungen Ende Juni bereits rund 60 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft sein“, sagte Behrens am Donnerstag gegenüber der HAZ. Sie sei sehr zuversichtlich, im Verlauf des Sommers allen Niedersächsinnen und Niedersachsen, die sich impfen lassen möchten, ein Angebot machen zu können.

Impfungen für Kinder ab Juni erwartet

Gute Nachrichten gibt es auch im Hinblick auf die Einführung von Impfstoffen für Kinder: Ugur Şahin, Chef des Impfstoffentwicklers Biontech, kündigte gegenüber dem „Spiegel“ an, dass Anfang Juni die ersten Schulkinder im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren geimpft werden könnten. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach vom Impfstart spätestens in den Sommerferien, falls nichts Unvorhergesehenes passiere.

In der kommenden Woche will Biontech in Europa den Antrag für eine sogenannte bedingte Zulassung einreichen, deren Prüfung gewöhnlich vier bis sechs Wochen in Anspruch nimmt. Im Juli plant Şahin die Zulassung für Kinder ab fünf Jahren zu beantragen, im September soll der Antrag für die jüngsten Kinder zwischen einem halben Jahr und fünf Jahren fertig sein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Ankündigung, dass Biontech nun zeitnah die Zulassung seines Impfstoffs für Jugendliche ab 12 Jahren und in einem weiteren Schritt auch für Kinder ab 6 Monaten anstrebt, begrüße ich sehr“, sagte Behrens. „Sollte der Impfstoff wie nun angekündigt schon im Juni für Jugendliche über 12 Jahren zugelassen werden, werden wir diese Gruppe ab diesem Zeitpunkt selbstverständlich auch in die niedersächsische Impfkampagne einbeziehen.“

Von Mathias Klein