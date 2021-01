Hannover

Die Menschen in Hannover und im Umland werden jetzt Schritt für Schritt gegen Covid-19 geimpft, vorerst noch von mobilen Teams, die in die Seniorenheime kommen. Für ältere Menschen in häuslicher Pflege und ambulante Pflegekräfte ist die Impfung durch mobile Teams bisher nicht vorgesehen. Das Impfzentrum auf dem Messegelände wird voraussichtlich erst im Februar seinen Betrieb aufnehmen. Doch dann müsse dafür Sorge getragen werden, dass ältere Menschen ohne großen Aufwand dorthin gelangen, meint die Regions-CDU. „Eine Möglichkeit könnten kostenlose Taxifahrten für betroffene Seniorinnen und Senioren sein. Aber auch die Einrichtung von separaten Buslinien zum Impfzentrum wäre eine denkbare Option“, sagt der Chef der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek.

Zu wenig Informationen über die Impfkampagne in Hannover ?

Zudem plädiert Schlossarek dafür, dezentrale Impfungen in den Städten und Gemeinden der Region Hannover zu ermöglichen, sobald die Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen abgeschlossen sind. Auch wünscht sich die CDU, dass die Regionsverwaltung besser über die Impfkampagne informiert. „Viele ältere Menschen sind über das Informationsdefizit verunsichert und irritiert. Das muss besser werden“, fordert Schlossarek.

Auf Nachfrage der HAZ weisen Region und Stadt Hannover darauf hin, dass sie an pragmatischen Lösungen arbeiten, damit alle Gruppen, die sich impfen lassen wollen, auch die Möglichkeit dazu erhalten.

Zentrale Impfung für häusliche Pflege?

Pflegebedürftige über 80 Jahren, die zu Hause leben, und die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste gehören mit zur ersten Gruppe, die gegen Covid-19 geimpft wird. Allerdings müssen sie dafür einzeln Termine vereinbaren und ein Impfzentrum aufsuchen.

Bundes- und Landesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) fordern für Mitarbeiter und Senioren dezentrale Gruppentermine in Tagespflege und Pflegedienstzentralen. Das betrifft viele: 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut. Für betagte Pflegebedürftige sei allein schon die Terminvereinbarung eine große Hürde, kritisiert BPA-Chef Bernd Meurer. Mecklenburg-Vorpommern will deshalb dezentrale Termine anbieten. Niedersachsen hat sich noch nicht festgelegt.

Zahlen Kassen den Transport für Senioren?

Niedersachsens Sozialministerium rät Senioren, die nicht mehr mobil sind, zunächst Angehörige oder Bekannte zu bitten, sie zum Impfzentrum zu fahren. Menschen, die aus Gesundheitsgründen auf einen Einzeltransport ins Impfzentrum angewiesen sind, können sich vom Hausarzt eine Transportbescheinigung geben lassen. Dann müssten sie mit ihrer Krankenkasse klären, ob diese die Kosten übernimmt. Das Land führt dazu Gespräche mit Bundesregierung und Kassen. Einige große Krankenkassen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert. Falls die eigene Kasse ablehnt, können Senioren mit eingeschränkter Mobilität Transportbescheinigung und Rechnung beim Impfzentrum einreichen, die Kosten werden erstattet.

