Hannover

Wer sich gegen Grippe, Tetanus oder andere Krankheiten impfen lassen möchte, tut dies normalerweise bei seiner Ärztin oder seinem Arzt. Das soll nun auch bei den Corona-Impfungen möglich sein und könnte dem Kampf gegen die Pandemie neuen Schwung verleihen. Ab heute können auch Hausärzte die schützende Spritze gegen das Virus setzen. Doch wie funktioniert das genau? Wer ist zuerst dran? Und machen überhaupt alle Praxen mit? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Impfen jetzt alle Hausärzte gegen das Coronavirus?

Das ist noch unklar. Der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) liegen noch keine Daten vor, wie viele Hausärzte Corona-Schutzimpfungen durchführen wollen. Die Praxen mussten bis zum 30. März den Corona-Impfstoff für diese Woche bestellen. Wie viele das getan haben, ist noch nicht bekannt. Matthias Berndt, Erster Vorsitzender beim Landesverband Niedersachsen des Deutschen Hausärzteverbands (HÄVN) spricht davon, dass eine „überwältigende Mehrheit“ der Hausärzte impfen wolle. Berndt schätzt, dass sich landesweit mehr als 4000 Ärztinnen und Ärzte an der Impfkampagne beteiligen könnten.

Wie finde ich heraus, ob mein Hausarzt impft?

Eine zentrale Übersicht aller teilnehmenden Arztpraxen gibt es derzeit nicht. „Man darf davon ausgehen, dass der Hausarzt mitmacht“, sagt HÄVN-Vorsitzender Berndt. Detlef Haffke, KVN-Pressesprecher, rät trotzdem: „Anrufen und nachfragen.“ Einige Ärztinnen und Ärzte informieren auch auf ihrer Internetseite, ob sie gegen das Coronavirus impfen und bieten dort teils auch eine Anmeldung für einen Impftermin an, so Berndt.

Wie viel Impfstoff steht zur Verfügung?

Zum Start der Impfkampagne in den Hausarztpraxen wird es nur wenig Impfstoff geben. KVN-Sprecher Haffke rechnet damit, dass jede teilnehmende Praxis zu Beginn erstmal bis zu 20 Impfdosen pro Woche erhält. Somit könnten im Schnitt also vier Patientinnen und Patienten pro Tag geimpft werden.

Sind weitere Lieferungen gesichert?

Bis Ende April können die Arztpraxen in Niedersachsen mit insgesamt 100.000 Impfdosen pro Woche rechnen, sagt KVN-Sprecher Haffke. Wie viel Impfstoff in den einzelnen Praxen landen wird, kommt darauf an, wie viel diese bestellen und wie hoch die Nachfrage insgesamt ist. Eine Praxis muss immer bis dienstags den Impfstoff bei den Apotheken für die kommende Woche bestellen. Das dürfen pro Bestellung höchstens 50 Impfdosen sein. Nach April könnte die Menge für die Hausärzte deutlich steigen und die Lage könnte sich entspannen. Aber: „Alles steht und fällt mit den gelieferten Impfdosen“, sagt Haffke.

In welcher Reihenfolge impfen die Ärzte?

Da Impfstoff noch immer knapp ist, wird priorisiert. Auch bei den Hausärzten gilt also die bekannte Impfreihenfolge. Zuerst liege der Fokus auf der Priorisierungsgruppe 1, sagt KVN-Sprecher Haffke. Dazu gehören in erster Linie Menschen über 80 Jahre, die nicht mobil sind und daher noch nicht im Impfzentrum waren. Sollten hier alle Impfwilligen an der Reihe gewesen sein, könnten sich Patientinnen und Patienten aus der Priorisierungsgruppe 2 impfen lassen, also Menschen über 70 Jahre und solche mit erheblichen Vorerkrankungen. Ärztinnen und Ärzte müssen abwägen, welche Patientinnen und Patienten innerhalb einer Gruppe einen stärkeren Schutz brauchen.

Wie melde ich mich an?

Am einfachsten ist es telefonisch. Manche Praxen bieten auch eine Onlineanmeldung an. Wichtig für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei den Impfungen: Wer einen Termin bei seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt zum Impfen erhalten hat, sollte einen vorhandenen Termin beim Impfzentrum absagen, sagt Berndt. So werde die Impfkampagne nicht unnötig verzögert.

Ich gehöre zu einer priorisierten Gruppe. Meldet sich mein Hausarzt automatisch bei mir oder muss ich selbst aktiv werden?

Das beurteilen die befragten Experten unterschiedlich. KVN-Sprecher Haffke sagt, Arztpraxen sprächen Patientinnen und Patienten direkt an, die entsprechend der Impfreihenfolge an der Reihe sind. HÄVN-Vorsitzender Berndt empfiehlt, sich trotzdem bald um einen Termin zu bemühen, etwa durch einen Anruf in der Praxis.

Kann ich mich auch anmelden, wenn ich nicht zu den Priorisierungsgruppen 1 oder 2 gehöre?

Theoretisch ist das möglich. „Wir raten derzeit aber nur den Priorisierungsgruppen 1 und 2, das zu tun“, sagt der KVN-Sprecher. „Es hat wenig Zweck für Leute außerhalb der Priorisierungsgruppen nachzufragen.“ Derzeit gebe es noch kaum Impfstoff, sodass keine Aussagen darüber möglich seien, wann andere Patientinnen und Patienten einen Termin bekommen könnten. HÄVN-Vorsitzender Berndt rät Menschen aus den Impfgruppen 3 und 4 ebenfalls, nicht sofort bei den Arztpraxen anzurufen. In ein paar Wochen könnten sie aber versuchen, sich bei ihrem Arzt oder ihrer Ärztin auf eine Warteliste setzen lassen.

Welcher Impfstoff wird in die Praxen geliefert?

Zunächst erhalten die Hausarztpraxen den Impfstoff von Biontech/Pfizer. In zwei Wochen, ab dem 19. April, kommen dann die Vakzine von Moderna und Astrazeneca dazu.

Kann ich mir den Impfstoff aussuchen?

Nein. Wenn Sie mit einem bestimmten Impfstoff nicht geimpft werden möchten, können Sie die Impfung aber ablehnen. Allerdings müssen Sie sich dann um einen neuen Impftermin bemühen und somit im Zweifel deutlich länger warten.

Was sagen Hausärzte selbst dazu, dass sie jetzt impfen können?

Die Ärztinnen und Ärzte sind froh, nun auch ins Impfen einbezogen zu werden – sie hatten es lange gefordert. „Einige Menschen hatten große Ängste vor den Impfzentren“, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbands in Niedersachsen Berndt. Diesen könne man nun besser helfen. „Wir sind guten Mutes, dass es mit dem Impfen vorangeht. Der Schritt, Hausärzte mit einzubeziehen, war überfällig“, so der Mediziner.

Wie kommt der Impfstoff vom Hersteller zum Hausarzt?

Die Hersteller des Impfstoffs liefern die Präparate an den Apothekengroßhandel. Dieser beliefert die rund 19.000 Apotheken in ganz Deutschland. Diese erhalten bis dienstags 12 Uhr die Bestellungen der Hausärzte und liefern die vorhandenen Impfdosen zusammen mit Zubehör wie Spritzen, Kanülen und Kochsalzlösungen zum Verdünnen dann am folgenden Montag.

Was ist mit anderen geplanten Impfungen?

Die KVN empfiehlt, zu weiteren planbaren Impfungen einen Mindestabstand von 14 Tagen vor und nach jeder Corona-Impfung einzuhalten. Ausgenommen davon sind Notfallimpfungen.

Von Maximilian Hett