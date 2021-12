Hannover

Das Impfen gegen das Coronavirus bekommt am vierten Adventswochenende einen kräftigen Schub – durch zahlreiche Extra-Aktionen. Seit 6. Dezember sind zudem lokale Impfzentren in allen 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover entstanden, und ihre Zahl wächst weiter. Die meisten managt die Regionsverwaltung in Kooperation mit den Kommunen und Hilfsorganisationen. Das Ziel: Jeder soll unbürokratisch und kostenlos ein Impfangebot gegen Corona erhalten. Übrigens können sich Einwohner Niedersachsens überall im Land eine Spritze holen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Impfaktionen am Sonnabend und Sonntag.

Impfaktionen am Adventswochenende

DRK Hannover, Zeißstraße 52 (Sonnabend und Sonntag 9 bis 17 Uhr)

Erlebnis-Zoo Hannover, Adenauerallee 1 (Sonnabend 9 bis 23 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr)

Ernst-August-Galerie, Ernst-August-Platz 2 (Sonnabend 10 bis 20 Uhr)

Parkplatz am Regionshaus, Maschstraße 25 (Sonnabend und Sonntag 9 bis 17 Uhr)

TKH, Tiergartenstraße 23, (Sonnabend und Sonntag 10 bis 15 Uhr, Terminbuchung unter www.impfen-hannover.de/impfangebot)

Tituskirche Hannover, Weimarer Allee 60 (Sonnabend 9 bis 14 Uhr)

HDI Arena, Robert-Enke-Straße 3, 30169 Hannover (Sonntag 10.30 bis 16 Uhr)

Madsack-Druckhalle, August-Madsack-Straße 1 (Sonntag 9 bis 17 Uhr)

Johanniter Hannover, Kabelkamp 3 (Sonntag 9 bis 17 Uhr)

Late-Night-Impfen

Die Sophienklinik am Bischofsholer Damm 160 veranstaltet am Dienstag, 21. Dezember, von 16 bis 1 Uhr eine Late-Night-Impfaktion ohne Termin. Die Wartenden bekommen auf Wunsch heißen Tee oder auch Deftiges aus der Gulaschkanone. Mit Terminvergabe läuft das Stadion-Impfen für Kinder und Erwachsene in der HDI Arena, Robert-Enke-Straße 3, am Mittwoch von 16 bis 22 Uhr.

Impfen mit Termin

Generell impfen die Hausärztinnen und Hausärzte. Für Menschen, die sich mit Termin impfen lassen wollen, empfiehlt sich aber auch ein Blick auf die Seite impfsuche.de. Die nicht kommerzielle Internetseite bietet einen aktuellen Überblick über freie Termine in Impfzentren und bei mobilen Impfteams. Über das niedersächsische Impfportal können die Termine für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen dann unter www.impfportal-niedersachsen.de gebucht werden.

Hier gibt es in Hannover die Impfung ohne Termin

Alle vom Gesundheitsamt der Region organisierten Impfstationen in Hannover sind in der Regel von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine komplette Übersicht finden Sie hier. Eine Ausnahme: Heiligabend sind nur Zoo Hannover, Ernst-August-Galerie und Parkplatz Regionshaus von 9 bis 14 Uhr in Betrieb.

Welcher Impfstoff wird angeboten?

Geimpft wird mit dem Mittel von Biontech/Pfizer sowie dem Impfstoff von Moderna. Beide Impfstoffe gelten als ausgereift und gut. Biontech/Pfizer wird vor allem für die unter 30-Jährigen empfohlen. Die Impfteams bitten dringend darum, von Diskussionen über Impfstoffwünsche abzusehen, da das die Abläufe für alle verlängert. Angeboten werden klassische Erst- und Zweitimpfungen (für alle ab zwölf Jahren) außerdem die sogenannten Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen) für Erwachsene. Bedingung ist in der Region Hannover, dass der vollständige Impfschutz seit mindestens vier Monaten besteht. Wem der Einmalimpfstoff Johnson & Johnson geimpft wurde, kann sich bereits nach vier Wochen boostern lassen.

Was muss ich mitbringen?

Für die Impfung sind Ausweis und Impfausweis erforderlich, aber nicht die Krankenkassenkarte. Sie ist bei Impfterminen in Arztpraxen wichtig. Um die Abläufe zu beschleunigen, sollten möglichst vorab zu Hause die Formulare ausgefüllt werden, die für alle Impfungen jeweils neu notwendig sind. Es geht um drei Dokumente: das Aufklärungsblatt, das unterschrieben werden muss, sowie Anamnese- und Einwilligungsbogen. Sie lassen sich im Internet unter rki.de finden.

Von Bärbel Hilbig