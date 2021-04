Hannover

Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch, die Zahl der Todesfälle steigt. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Mit den Impfungen geht es immer schneller voran. Seit den Ostertagen hat sich die Zahl der Menschen, die täglich in Deutschland geimpft werden, nahezu verdoppelt. Am Mittwoch wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) rund 656.000 Dosen verabreicht. Bisher hatte der Rekord bei 367.000 Dosen bundesweit gelegen.

„Der sprunghafte Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass jetzt auch verstärkt in Arztpraxen geimpft wird“, sagt RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher. Nach Zählung ihres Instituts wurden bis zum Donnerstagmorgen bundesweit rund 16,3 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. In Niedersachsen waren es rund 1,5 Millionen, das entspricht rund 13,3 Prozent der Bevölkerung. Bei niedergelassenen Ärzten gab es in Niedersachsen am Mittwoch rund 29.600 Erstimpfungen. Das waren sogar mehr als in den Impfzentren, wo am selben Tag 26.500 Menschen zum ersten Mal geimpft wurden. Eine Woche zuvor waren es insgesamt nur 23.500 gewesen.

Noch mehr Dosen in Aussicht

Seit dieser Woche werden vermehrt Arztpraxen in die Impfkampagne einbezogen. „Dadurch entstehen Tausende kleiner Impfzentren im Land“, sagt Uwe Köster, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Allein für diese Woche seien in Niedersachsen am Dienstagnachmittag 90.000 Dosen an Praxen ausgeliefert worden. Und der Hahn wird noch weiter aufgedreht: Ende April sollen die Ärzte landesweit wöchentlich 300.000 Dosen bekommen.

„Die Impfzentren waren teils an ihre Grenzen gestoßen, sie brauchten Unterstützung“, sagt Köster. Das gilt allerdings nicht für das Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände: „Wir könnten dort weit mehr Menschen impfen, wenn wir mehr Impfstoff zur Verfügung hätten“, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. In den Messehallen könnten bis zu 50.000 Menschen in der Woche geimpft werden. Derzeit sind es täglich bis zu 4000, dazu kommen rund 1000 Impfungen durch mobile Teams.

Von Simon Benne