Hannover

Am 30. Dezember werden in der Region Hannover die ersten Menschen in Alten- und Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft – drei Tage nach Auftakt der Impfkampagne in Niedersachsen und fünf Tage früher als ursprünglich geplant. Das gemeinsame Impfzentrum für Hannover und das Umland konnte sich nach Angaben von Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) am Montag kurzfristig doch noch 1000 Dosen sichern.

Ab Mittwoch sollen zwei sogenannte mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime fahren und Senioren und Pflegekräfte impfen. Welche Heime das sein werden, war am Montag noch nicht klar.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Start der Impfkampagne am Mittwoch kommt überraschend. Ursprünglich sollte sie in Hannover erst am 4. Januar beginnen. Doch dann bot das Land jenen Kommunen vorzeitig Impfdosen an, die bis Mittwoch 1000 impfbereite Senioren und Pflegekräfte aufbieten können. Bedingung war, dass die Kommunen sich bis Montagmorgen um 10 Uhr melden sollten. Die Frist hatte die Stadt zunächst verstreichen lassen – eine E-Mail aus dem niedersächsischen Gesundheitsministerium hatte sie nicht erreicht. Am Nachmittag sicherte sich das Impfzentrum die Dosen doch noch – nach Ablauf der Bestellfrist.

Von Karl Doeleke