Hannover

Die Kosten für das Impfzentrum von Stadt und Region Hannover sind enorm: Nach Berechnung der HAZ fallen jeden Tag auf dem Messegelände 183.000 Euro allein für das Personal an. Hochgerechnet auf den Monat April würden das Personalkosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro bedeuten, wenn an allen Tagen des Monats die gesamte Öffnungszeit geimpft wird. Nicht einberechnet sind die Kosten für das Sicherheitspersonal sowie die Kosten für die Mitarbeiter, die Stadt und Region dem Impfzentrum zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Feuerwehrleute oder Verwaltungsmitarbeiter. Zu diesen Kosten konnte die Stadt am Freitag keine Angaben machen.

Stadt Hannover hofft auf Erstattung vom Land

Nicht enthalten in der Rechnung sind auch weitere Kosten wie zum Beispiel die Miete der Gebäude auf dem Messegelände oder Sachkosten. Es sei schwierig, die Gesamtkosten derzeit zu beziffern, sagte Stadtsprecher Udo Möller auf Anfrage. Für den Personalaufwand stellte die Stadt der HAZ aber einzelne Posten zur Verfügung.

Demnach kostet der Betrieb eines Impfzuges pro Tag 11.000 Euro an Personalkosten für die dort tätigen Mitarbeiter, die von Hilfsorganisationen gestellt werden. Auf dem Messegelände sind derzeit zwölf Impfzüge in Betrieb. Das bedeutet: 132.000 Euro pro Tag für die Mitarbeiter der Impfzüge. Pro Impfzug sind zwei Ärzte dabei, die pro Zehn-Stunden-Schicht 1500 Euro Honorar über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen vom Land erhalten: Die Arztkosten betragen demnach pro Tag 36.000 Euro. Hinzu kommen noch 15.000 Euro täglich für Mitarbeiter in der Verwaltung des Impfzentrums. Die Stadt streckt die Kosten zunächst vor, rechnet dann aber mit dem Land ab und hofft auf Erstattung aller Kosten von dort.

16 Prozent der Angemeldeten halten Termin nicht ein

Der Stadtsprecher bestätigte indirekt Berichte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Impfzentrums, dort sei zeitweise kaum etwas zu tun, weil Bürger trotz eines Termins nicht zum Impfen kämen. Möller nannte als Beispiel den vergangenen Mittwoch: 3880 Bürger hätten über das System des Landes einen Termin gehabt, aber nur 3245 seien tatsächlich zum Impfen gekommen. Das entspricht einem Anteil von rund 84 Prozent. Die Stadt wollte sich nicht dazu äußern, warum 16 Prozent ihren Impftermin nicht wahrgenommen haben.

Das habe aber keine Folgen für die Verfügbarkeit des Impfstoffes, betonte Möller. Nicht angebrochene Impfstoffrestmengen würden am Folgetag verimpft.

Außerdem gibt es seit Kurzem auch in Hannover eine sogenannte Impfbrücke: Impfberechtigte, die schnell ins Impfzentrum kommen können, werden mittels einer Software per SMS benachrichtigt und dann am Abend ad hoc geimpft. Das soll sicherstellen, dass Reste aus geöffnete Impfampullen abends immer restlos eingesetzt werden und kein Impfstoff ungenutzt entsorgt werden muss.

