Noch nie hat es in Hannover so viel wilden Müll gegeben wie in der ersten Hälfte dieses Jahres. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung mussten zwischen Anfang Januar und Ende Juni zu 18.600 wilden Müllablagerungen ausrücken. Dort hätten sie dann insgesamt rund 500 Tonnen Müll weggeräumt, berichtete der Chef der Stadtreinigung des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Mathias Quast. Das sei die Menge an wildem Müll, die sonst in einem ganzen Jahr in der Stadt eingesammelt werden müsse, sagte er am Dienstag.

Quast führt die große Menge des wilden Mülls vor allem auf die Folgen der Corona-Pandemie zurück: „Viele Menschen haben sich in der Zeit des Lockdowns in Gaststätten und von Ständen das Essen mitgenommen, weil man dort nichts verzehren durfte oder wollte“, meinte er. Und von den Verpackungen sei dann sehr viel auf der Straße oder auf Grünflächen gelandet. Zudem habe es einen großen Drang junger Leute gegeben, draußen Partys zu feiern. „Ich kann das ja verstehen“, betont der Chef der Stadtreinigung. Dennoch könne jeder seinen Müll auch wieder wegräumen.

Neubau für die Stadtreinigung

Quast nannte die Zahlen passenderweise bei der Eröffnung der neuen Betriebsstätte der Stadtreinigung. Seit Dienstag sind die 130 Männer und 20 Frauen des Betriebs in einem Neubau am Weidendamm untergebracht. „Wer täglich für ein sauberes Hannover unterwegs ist, braucht gute Arbeitsbedingungen“, sagte Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe zur Eröffnung der neuen Betriebsstätte.

Zum neuen Komplex gehören neben dem Betriebsgebäude eine Fahrzeughalle, eine Werkstatt, ein Salz- und Splitlager sowie ein Parkhaus für die Mitarbeiter. Der Komplex am Weidendamm ersetzt die beiden bisherigen Betriebsstätten der Stadtreinigung an der Brühlstraße und an der Sandstraße. Vor allem im Gebäude an der Brühlstraße gab es erheblichen Sanierungsbedarf. Die neue Betriebsstätte hat rund 23 Millionen Euro gekostet.

Klimaschutz beim Neubau

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hob den vorbildlichen Klimaschutz bei dem Gebäudekomplex hervor. Das Hauptgebäude wurde in Passivhausbauweise errichtet. 20 Erdwärmesonden in 100 Meter Tiefe sollen 70 Prozent des Wärmebedarfs im Winter und 100 Prozent des Kältebedarfs im Sommer decken, die Fotovoltaikanlage auf einem Dach produziert soviel Strom, dass damit alle Elektrokehrmaschinen, E-Autos und Akku-Laubpuster geladen werden können. Das Regenwasser von den Gründächern wird aufgefangen, damit werden die Fahrzeuge gereinigt.

Die Stadt Hannover habe bei der Stadtreinigung eine lange Tradition, meinte Aha-Chef Thomas Schwarz. Bereits im Jahr 1435 seien die ersten zwei Karren angeschafft worden, mit denen Unrat von den Straßen geräumt worden sei. Und schon 1914 schaffte die Stadt die erste Kehrmaschine an.

