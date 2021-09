Hannover

Woher kommen die hohen Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen? Das fragen sich nicht zuletzt viele Eltern mit Blick auf den Schulstart in Niedersachsen am Donnerstag. Zuletzt gab es ein überproportionales Wachstum bei den Neuansteckungen unter Jugendlichen in Niedersachsen. In der vergangenen Woche lag die Inzidenz unter den Zwölf- bis 17-Jährigen fast doppelt so hoch wie die Zahlen gerechnet auf die Gesamtbevölkerung.

Fast jede zweite Corona-Infektion findet in der Familie statt

Jetzt hat die Region Hannover eine Erklärung für diese Entwicklung gefunden: Fast jede zweite Infektion führt die Region auf Ansteckungen innerhalb der Familie zurück, und sehr oft gäben dabei ungeimpfte Eltern das Virus an ihre Kinder weiter.

„40 Prozent der Ansteckungen finden innerhalb des Familienverbandes statt und sehr häufig stecken ungeimpfte Eltern ihre Kinder an“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Dieser Faktor sei ungefähr dreimal so hoch wie die Ansteckung von Eltern durch Kinder. Die Infektion unter Kindern sei sehr viel geringer als die Übertragung der Krankheit durch die eigenen Eltern.

Ungeimpfte Eltern stecken die eigenen Kinder an

Die Daten hat die Regionsverwaltung durch Nachverfolgung vieler Infektionsfälle ermittelt. Ein wesentlicher Treiber des derzeitigen Infektionsgeschehens seien ungeimpfte Menschen in der Altersgruppe zwischen 30 und 45 Jahren, die ihre eigenen Kinder ansteckten.

Aus diesem Sachverhalt folge „der dringende Appell, sich impfen zu lassen“, sagte Jagau. Eltern, die sich impfen ließen, schützten sich und ihre Kinder sowie die anderen Schulkinder, sagte der Regionspräsident.

90 Prozent der Corona-Patienten haben keinen Impfschutz

Nach Angaben der Region Hannover hätten derzeit 90 Prozent der an Corona erkrankten Menschen keinen Impfschutz oder aber nur einen unzureichenden. Ungeimpfte Eltern seien dreimal so oft für den Eintrag einer Infektion verantwortlich wie Jugendliche oder Kinder.

Jagau sagte, gerade zu Beginn des neuen Schuljahres sei der Appell an die Erwachsenen, sich jetzt impfen zu lassen, wichtig, weil viele Eltern den Schulbeginn ihrer Kinder wegen Corona mit Sorge betrachteten.

Von Michael B. Berger