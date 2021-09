Hannover

Die Quarantäneregeln in Schulen und Kitas sollen einheitlich werden. Darüber haben die Gesundheitsminister der Länder am Montagnachmittag beraten. „Es soll bundesweit ein gemeinsames Vorgehen beim Umgang mit der Quarantäne in Schulen geben“, sagt Oliver Grimm, Sprecher im Gesundheitsministerium. Grundsätzlich gebe das Robert Koch-Institut eine entsprechende Empfehlung, die dann von den Gesundheitsämtern umgesetzt werde. „Ob der Banknachbar eines infizierten Schülers in Quarantäne muss oder das tägliche Testen reicht, wird letztlich im regionalen Gesundheitsamt entschieden.“

Das Schuljahr 2021/2022 wird im Regelbetrieb laufen, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zum Schulstart an. Auch die Kindertageseinrichtungen sollten demnach geöffnet bleiben. „Es gilt das Prinzip: maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit“, sagte der Minister.

Was gilt für die Quarantäne in Schulen?

Lange galt, dass sich bei einem positiven Corona-Test eines Schülers die ganze Schulklasse isolieren muss. Mittlerweile sollen nur noch „enge Kontaktpersonen“ in Quarantäne. Geimpfte Kinder ohne Symptome sind von der Quarantänepflicht befreit. Wer einen negativen PCR-Test vorlegt, darf wieder am Unterricht teilnehmen – außer er oder sie ist nach einer Einzelfallprüfung vom Gesundheitsamt als Kontaktperson identifiziert worden.

Künftig – so der Beschlussentwurf der Gesundheitsminister – sollen bei einem Infektionsfall möglichst wenige Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Die engen Kontaktpersonen können mit einem negativen Testergebnis nach frühestens fünf Tagen die Quarantäne verlassen. Diejenigen, die nicht dazugehören, sollen im relevanten Zeitraum häufiger getestet werden, müssten aber nicht in Quarantäne. Quarantäneanordnungen sind demnach mit Augenmaß in Abhängigkeit von der Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen einschließlich eines Lüftungskonzeptes mit Frischluftzufuhr sowie eines Testkonzepts und Regelungen zum Tragen medizinischer Schutzmasken zu erlassen.

Wie oft muss getestet werden?

An den ersten sieben Schultagen muss derzeit täglich getestet werden, ab dem 13. September reichen drei wöchentliche Selbsttests. Diese Tests sind verpflichtend für alle. Bislang konnten Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen, sie vom Präsenzunterricht abmelden. Für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler positiv getestet wird, dürfen Kinder, die derselben – möglichst unveränderten – Lerngruppe angehören, die Schule nicht betreten. Wer nach Auftreten des Falls einen Test macht und ein negatives Ergebnis hat, darf den Unterricht wieder besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind, gilt die Zutrittsbeschränkung nicht.

Wo müssen Masken getragen werden?

Die Maskenpflicht gilt für alle Schulformen – und auch in den Unterrichtsräumen, wenn sich die Kinder und Jugendlichen am Sitzplatz befinden. Während der Pausen im Freien, in den Mensen beim Essen und Trinken sowie beim Sportunterricht können sie abgelegt werden. Schülerinnen und Schüler über 14 Jahre sollen eine medizinische Maske tragen, bei jüngeren ist auch eine Stoffmaske erlaubt. In den Schulalltag sollen Maskenpausen integriert werden. Je jünger die Kinder, desto mehr Pausen sind notwendig. Neben den Tests und der Maskenpflicht sind zudem Lüftungs- und Hygienekonzepte vorgesehen.

Durch die Maskenpflicht muss bei einem positiven Corona-Fall nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne, sondern unter Umständen sind nur noch die direkten Sitznachbarn betroffen. Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, hatte gesagt, dass laut Empfehlung des Robert Koch-Instituts bei einer durchgängigen Maskenpflicht nur noch der Erkrankte selbst in häusliche Isolation muss.

Muss die Familie eines Schulkindes mit einem bestätigten Corona-Fall in der Klasse auch in Quarantäne?

Die Quarantänepflicht gilt zunächst nur für das Schulkind, weil auch nur dieses als Kontaktperson ersten Grades im direkten Kontakt mit einer positiv getesteten Person stand.

Kann eine Schule die Kinder überhaupt in Quarantäne schicken?

Das Vorgehen der Schule ist in diesen Situationen mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt. Die konkrete Anordnung der Quarantäne für das Kind kommt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. Von dort gibt es auch konkrete Hinweise, welche weiteren Schritte und Maßnahmen zu veranlassen sind.

Wie lange dauert die Quarantänezeit in solchen Fällen?

Eine angeordnete Quarantäne beträgt aktuell 14 Tage. Die Dauer kann auch frühzeitig aufgehoben werden, wenn sich im Rahmen der Kontaktermittlungen herausstellt, dass der Kontakt doch nicht so eng war und folglich kein Ansteckungsrisiko bestand. Die Verkürzung oder Aufhebung der Quarantäne erfolgt dabei aber ausschließlich durch das Gesundheitsamt.

Müssen Eltern im Quarantänefall ihres Kindes für 14 Tage Urlaub nehmen – wie ist das mit dem Verdienstausfall?

Wenn aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantänemaßnahme ein Kind zu Hause betreut werden muss, dann besteht ein Anspruch auf Entschädigung von Verdienstausfall.

Wie ist die Situation für Kindertagesstätten und Krippen?

Die Einrichtungen arbeiten im Regelbetrieb. Je nach lokalem Infektionsgeschehen kann die örtlich zuständige Behörde verschärfte Hygieneanforderungen und das Prinzip der strikten Gruppentrennung anordnen. In Gruppen, in denen sich überwiegend Kinder bis 14 Jahre befinden, müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Von dieser Pflicht ausgenommen sind nur Kinder bis zur Einschulung. Der Bereich der Kindertagespflege und die Betreuung von fremden Kindern in Kleingruppen bleiben ebenfalls ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und zum Abstandsgebot.

Sollen Kindergartenkinder anlasslos getestet werden?

Die Landesregierung stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten ab September bis Jahresende 2021 insgesamt drei Antigen-Schnelltests zur Anwendung durch Laien pro Kind im Kindergartenalter und Woche zur Weiterverteilung an die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zur Verfügung. Die Anwendung dieser Tests soll im häuslichen Umfeld durch die Eltern erfolgen. Eine Testpflicht besteht nicht.

Neben dem Schulbetrieb hat die Sicherstellung des Regelbetriebs in den Kinderbetreuungseinrichtungen oberste Priorität. Auch hier wird es bei einem Infektionsfall Quarantäne nur mit Augenmaß unter Berücksichtigung der Belange der Kinder und Kinderbetreuungseinrichtungen geben. Die Möglichkeit einer Freitestung nach frühestens fünf Tagen gilt auch für Kinder in Kitas.

Werden auch Krippenkinder getestet?

Die Tolerierung von Tests durch kleine Kinder hängt maßgeblich vom Alter und der Testsituation ab. Die Landesregierung ist zu der Auffassung gelangt, dass Krippenkinder im Alter bis drei Jahre nicht verlässlich getestet werden können. Es wird daher empfohlen, dass sich die Eltern von in Kindertagesbetreuung befindlichen Kindern unter drei Jahren impfen lassen oder im Rahmen von Selbsttests regelmäßig testen, um Infektionsketten im familiären Umfeld rechtzeitig zu erkennen.

Werden Hortkindern Corona-Tests zur Verfügung gestellt?

Schulkinder, die das Angebot der Hortbetreuung in Anspruch nehmen, erhalten keine separaten Testkits. Sollte die Testung von Kindern Teil des Hygienekonzeptes von Einrichtungsträgern beziehungsweise Kommunen sein, so müssten sie die hierfür benötigten Tests in eigener Zuständigkeit beschaffen und finanzieren.

Muss im Hortbereich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden?

Für Gruppen, in denen überwiegend Kinder im Schulalter betreut werden, gilt unabhängig von einer Warnstufe oder Inzidenz, dass jede Person in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Ausgenommen sind Kinder bis zur Einschulung. Bei der Erledigung von Schulaufgaben oder bei Aktivitäten im Außengelände ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich.

Von Susanna Bauch