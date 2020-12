Hannover

Das Gesundheitsamt der Region Hannover wird an den Weihnachtsfeiertagen und über Neujahr keine aktuellen Corona-Zahlen zum Beispiel über Neuinfektionen oder Inzidenzwerte in den einzelnen Städten und Gemeinden bekannt geben. Darum können auch keine aktuellen Zahlen aus der Region in der HAZ und auf haz.de veröffentlicht werden. Tagelang hält die Behörde ihre Bürger damit nicht auf dem neuesten Stand, wie sich die Corona-Pandemie in der Region weiter entwickelt.

Vorerst letzte Zahlen am Mittwoch

Die letzten aktuellen Daten vor dem Weihnachtsfest veröffentlicht die Region am Mittwoch, 23. Dezember. Die nächsten aktuellen Zahlen über die Entwicklung der Infiziertenzahlen gibt die Behörde dann erst am Montag, 28. Dezember, bekannt. Ähnlich soll es über Silvester und Neujahr laufen: Die letzten tagesaktuellen Zahlen veröffentlicht die Region am Donnerstag, 30. Dezember. Im neuen Jahr gibt es die ersten neuen Daten dann erst am 4. Januar, weil auf den Neujahrstag unmittelbar ein Wochenende folgt.

Schon seit Beginn der Pandemie veröffentlicht das Gesundheitsamt in Hannover an Wochenenden und an Feiertagen keine statistischen Daten zur Zahl der Corona-Neuinfizierten insgesamt und in den einzelnen Kommunen, zu den Inzidenzwerten und zur Zahl der Toten.

Die Daten liegen vor

Erhoben werden aktuelle Daten an den Feiertagen aber sehr wohl: Denn das Gesundheitsamt der Region übermittelt sowohl an den Weihnachtsfeiertagen als auch über das Neujahrswochenende täglich neue Zahlen an das Landesgesundheitsamt. Aus diesen Daten speist sich die tägliche Statistik des Landes. In der Landesübersicht sind allerdings nur die Zahlen für die Region Hannover als Ganzes aufgeführt, eine Aufschlüsselung nach Kommunen gibt es in dieser Aufstellung nicht.

Den Experten ist noch unklar, wie weit die nach den Feiertagen und nach dem langen Neujahrswochenende veröffentlichten Zahlen tatsächlich aussagekräftig und vergleichbar sind. Denn sowohl an den Feiertagen als auch auch zwischen Weihnachten und Silvester wird voraussichtlich deutlich weniger getestet werden, weil Labore ihre Kapazitäten kurzzeitig drosseln und manche Hausarztpraxen geschlossen haben werden.

Eingeschränkte Besetzung im Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt werde auch an den Feiertagen mit einer eingeschränkten Besetzung weiterarbeiten, berichtet Sprecher Christoph Borschel. Lediglich am 1. Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag arbeite nur eine Notbesetzung im Gesundheitsamt, die aber im Ernstfall eine im Hintergrund stehende Einsatzbereitschaft aktivieren könne, sagt der Sprecher.

An den Feiertagen werde es für die Mitarbeiter Priorität haben, positiv getestete Bürger und deren direkten Kontakte zu informieren und sie unter Quarantäne zu stellen. Ein besonderer Fokus liege dabei, wie auch schon vor den Feiertagen, auf der Fallbearbeitung von Infektionen in Alten- und Pflegeheimen.

Die Corona-Hotline ist durchgehend werktags, außer Heiligabend und Silvester, zwischen 8 und 16 Uhr unter der Nummer (0511) 3003434 erreichbar.

Von Mathias Klein