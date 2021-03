Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau sieht Grund zum „verhaltenen Optimismus“: In der Region Hannover ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei älteren Menschen mit Covid-19 deutlich zurückgegangen. „Die Impfung wirkt“, sagte Jagau am Montag. Die altersbezogene Inzidenz bei den über 80-Jährigen liegt demnach mit einem Wert von 94,8 erstmals seit 16 Wochen wieder unterhalb der Inzidenz der Gesamtbevölkerung.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, betrug am Montag in der Region insgesamt 107,2. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 110,9 gelegen.

„Jugendliche stecken sich im privaten Umfeld an“

Ein deutlicher Anstieg der Infektionen ist hingegen bei den Zehn- bis 19-Jährigen zu erkennen. Mit einer Inzidenz von 143,8 bilden sie nun die Spitzengruppe bei den Corona-Infektionen. Anfang vergangener Woche war das Infektionsgeschehen in dieser Altersgruppe mit 123,3 noch deutlich verhaltener. „Grundsätzlich ist der Krankheitsverlauf in diesem Alter leichter“, sagte ein Sprecher der Region. Covid-19-Symptome sind bei Jugendlichen oft leicht oder fallen ganz weg.

Regionspräsident Hauke Jagau erklärt im Video seine Sicht auf die Daten

Jagau wertete positiv, dass es in der Gruppe der bis zu Zehnjährigen keine Steigerung gibt. Während die Grundschüler im Wechselmodell den Präsenzunterricht besuchen, gehen die Zehn- bis 19-Jährigen mehrheitlich nicht zur Schule. Die Jugendlichen steckten sich offenbar nicht in der Schule, sondern im privaten Umfeld an, meint der Regionspräsident – „im Familienzusammenhang oder weil sie sich privat untereinander treffen“. Der erwünschten weiteren Öffnung der Schulen stehe die Entwicklung somit nicht entgegen.

Auch jüngste Berichte des Robert-Koch-Instituts hätten keine Hinweise gegeben, dass die Schulen Corona-Infektionen im besonderen Maße beförderten, hob Jagau hervor.

Von Gabriele Schulte