Hannover

In der Region Hannover ist es jetzt in zwei Altenheimen von Bethel im Norden zu Corona-Ansteckungen und Todesfällen gekommen. Insgesamt 28 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Mitarbeiter sind an Covid-19 erkrankt. Fünf der erkrankten Senioren erlitten schwere Verläufe und sind gestorben. Sie hatten, wie oft im Alter, Vorerkrankungen. „Unsere Seelsorge des pfarramtlichen Dienstes und auch wir sind mit den Angehörigen im engen Austausch und bieten jede mögliche Unterstützung an“, sagt Sprecher Ingolf Semper.

Bethel im Norden betreibt drei Heime in Hannover und eines in Langenhagen. Bei den Infektionen handelt es sich offenbar um Impfdurchbrüche. Semper berichtet, dass rund 98 Prozent der Heimbewohner geimpft seien. Mindestens 90 Prozent hätten sogar ihre Drittimpfung erhalten. In den beiden betroffenen Einrichtungen gilt jetzt ein Besuchsverbot.

Corona-Infektionen in 37 Heimen der Region

Regionsweit sind nach Informationen des Gesundheitsamts aktuell rund 120 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 33 Beschäftigte in Altenheimen mit dem Coronavirus infiziert. Die Fälle verteilen sich auf 37 Einrichtungen in der Region Hannover (Stand 30. November). Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Ende Oktober, als es in fünf Heimen 31 infizierte Bewohner und drei infizierte Beschäftigte gab.

„Grundsätzlich sind in Altenheimen immer wieder Impfdurchbrüche zu beobachten, die jedoch meist nur milde Verläufe zur Folge haben“, erläutert Regionssprecher Christoph Borschel. Bei der Analyse der Ausbrüche in Heimen stelle sich jedoch fast immer heraus, dass ungeimpfte Personen die Infektion in die Einrichtung getragen hätten. Die Gefahr, andere anzustecken, sei bei Ungeimpften entschieden höher, betont Borschel. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) erneuert deshalb seine Aufforderung zum Impfen: „Das zeigt: Sich impfen zu lassen ist immer der bessere Weg.“

Infektionen in viele Heimen – meist milder Verlauf

Wenn Infektionen im Altenheim auftreten, erhöhen die Pflegekräfte die Schutzvorkehrungen. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Betroffen sind auch Heime der Diakovere-Altenhilfe. Aktuell sind in den unterschiedlichen Häusern insgesamt 18 Mitarbeiter und Bewohner an Corona erkrankt. „Wie die einzelnen Fälle ins Haus getragen wurden, können wir tatsächlich nicht ermitteln“, sagt Pressesprecher Matthias Büschking.

Im Moment hätten fast alle milde Verläufe, eine Person werde im Krankenhaus der auf Normalstation behandelt. „Das gilt auch für die Vergangenheit. Der allergrößte Teil der erkrankten Mitarbeitenden und Bewohner hatte milde Verläufe“, sagt Büschking. Ende Oktober hatte es im Haus Emmaus in Kirchrode einen größeren Ausbruch gegeben. Er sei inzwischen eingedämmt.

Nach mehreren Monaten sind auch in städtischen Heimen erstmals wieder Corona-Fälle aufgetreten. Zwei Bewohner in unterschiedlichen Einrichtungen und zwei Beschäftigte eines Heims haben eine Infektion. Es handelt sich überwiegend um Impfdurchbrüche mit sehr leichten Symptomen. Insgesamt leben in den sieben Altenheimen der Stadt rund 640 Menschen.

Drittimpfungen laufen noch nicht in allen Heimen

Die zweite Impfung liegt bei Bewohnern von Pflegeheimen meist schon rund zehn Monate oder länger zurück, viele wurden Anfang des Jahres geimpft. Umso dringlicher ist eine Auffrischungsimpfung für diese Gruppe. Doch immer noch haben nicht alle Senioren in Heimen ihre dritte Impfung bekommen.

„In einigen unserer Häuser lief die Boosterimpfung, in anderen noch nicht“, sagt Annette Baumert, Geschäftsführerin der AWO-Pflegeheime Region Hannover. Die AWO greift dafür auf mobile Impfteams der Region oder Hausärzte zurück. „Wir nehmen den, der zuerst kommt.“

Die dritte Impfung haben noch längst nicht alle Bewohner von Altenheimen bekommen. Quelle: Thomas Frey/dpa

In den Alten- und Pflegezentren in Trägerschaft der Stadt Hannover laufen die Auffrischungsimpfungen seit Mitte Oktober vor allem über die Hausärzte und sind noch nicht abgeschlossen. „Wir gehen davon aus, dass die Boosterimpfungen bei den impfbereiten Personen zügig weitergehen“, sagt ein Stadtsprecher.

In den vier Heimen des privaten Pflegeheimträgers Dana sind quasi alle Senioren doppelt und über 70 Prozent zum dritten Mal geimpft, wie es heißt. Geschäftsführer Yazid Shammout erklärt die Lücke damit, dass einzelne Bewohner erst vor Kurzem eingezogen seien.

Dagegen beträgt die Quote der Drittimpfungen in den stationären Einrichtungen von Bethel im Norden Quote nach Auskunft des Betreibers mindestens 90 Prozent. Auch in den Häusern der Diakovere-Altenhilfe sind nach Angaben des Trägers sehr viele Senioren bereits ein drittes Mal geimpft. Die Zweitimpfung haben demnach knapp unter 100 Prozent der Bewohner.

Manche Beschäftigte ungeimpft

Unter den Mitarbeitern in Altenheimen, zu denen auch Reinigungskräfte und Küchenpersonal gehören, liegt die Impfquote deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Dennoch gibt es bisher noch deutliche Unterschiede zwischen den Einrichtungen, selbst unter Häusern eines Trägers. Bei der AWO Region sind nach Auskunft der Geschäftsführung in den drei Seniorenheimen Vahrenwald, Körtungsdorf und Ihmeufer 92 bis 96 Prozent der Beschäftigten geimpft. „Wir werben weiter dafür“, berichtet Geschäftsführerin Annette Baumert.

Yazid Shammout, Chef des privaten Pflegeheimträgers Dana, greift dafür sogar selbst zum Telefon. Dabei versuche er, den skeptischen Mitarbeitern eine Brücke zu bauen. „Ich mache klar, dass ich ihre Meinung respektiere, wenn sie nicht an die Wirksamkeit glauben. Aber sie sollten es aus Rücksicht dennoch machen.“ Und damit auch ihren Job sichern, falls die Impfpflicht kommt. Das scheint zu funktionieren. Dennoch sieht Shammout die bevorstehende Impfpflicht für die Branche auch kritisch. „Die Pflegekräfte haben durchmalocht und Urlaub zurückgestellt. Und nun stehen sie am Pranger.“

Dana liegt laut Shammout jetzt bei 92 Prozent Mitarbeiter-Impfungen, bei der Diakovere-Altenhilfe haben sich nach Angaben des Trägers rund 90 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen, bei Bethel im Norden ebenfalls. „Wir versuchen jeden Tag, weitere Menschen zu überzeugen“, sagt Bethel-Sprecher Ingolf Semper. 60 Prozent der Mitarbeitenden seien bereits geboostert. Schlechter sieht es bei der Stadt Hannover aus. Aktuell haben nach Auskunft eines Sprechers rund 85 Prozent aller Mitarbeiter eine Erstimpfung, 84 Prozent sind vollständig geimpft.

Von Bärbel Hilbig