Hannover

Donnerstag sind 13 junge Spanier für ein Caritas-Projekt zur Arbeitsvermittlung in Hannover angekommen, alle mit einem negativen Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden war. Nach der aktuellen niedersächsischen Verordnung reicht das für die Einreise aus einem Risikogebiet aus, eine Quarantäne ist dann nicht vorgeschrieben. Die Caritas wollte jedoch sichergehen und ließ die spanischen Arbeitnehmer bei der Ankunft am Flughafen in Hamburg erneut testen. Das Resultat: Ein junger Mann ist mit dem Virus infiziert, wie sich Freitag am späten Nachmittag herausstellte.

Gesundheitsamt am Wochenende nicht erreichbar

„Das Gesundheitsamt ist nicht in der Lage, schnell darauf zu reagieren“, kritisiert Erika Klein, Leiterin im Jugendgästehaus Hannover in Wülfel, wo die Gruppe zunächst untergebracht ist. Die Herbergsmutter hat ebenso wie die Betreuerin der Spanier das Amt am Wochenende per Telefon und E-Mail versucht zu kontaktieren. „Es hat niemand reagiert. Dabei muss das Testergebnis aus Hamburg doch auch am Wochenende dort eingetroffen sein“, berichtet Klein. Sie bemängelt, dass sich die amtliche Anordnung zur Quarantäne für den Infizierten und die Kontaktpersonen so verzögert.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

In diesem Fall sorgten Caritas und Jugendgästehaus selbst auch ohne Vorgaben für den notwendigen Schutz. Den jungen Mann brachten die Betreuer isoliert in einem kleinen Apartment unter. Die restliche Gruppe begab sich vorsorglich im Jugendgästehaus in Quarantäne. Die Caritas hat den Mietvertrag dort verlängert. Eigentlich sollten die 19- bis 25-Jährigen aus dem Projekt Adelante bald in Gastfamilien ziehen und ab dem 15. Oktober in Industrie- und IT-Betrieben in der Region arbeiten. Das verschiebt sich nun um zwei Wochen. Bisher geht es allen gut – bis auf den einen Betroffenen sind alle zweimal negativ auf das Coronavirus getestet.

Warteschleife zwei Stunden lang mit zwei Handys

Nach zwei Stunden mit zwei Handys in der Warteschleife hat die Caritas-Betreuerin das Gesundheitsamt Montag nur über Umwege erreicht. Auch sie ist genervt. Eine Liste mit allen Namen und Kontaktdaten ging nach dem Gespräch an die Behörde. Dienstag Nachmittag bekamen beide Frauen einen klärenden Anruf. Ein erstes Schreiben an den Betroffenen soll das Amt nach Informationen der Caritas Montag verschickt haben. Schriftliche Infos an die anderen sollen Dienstag verschickt worden sein.

Region: Amt arbeitet auch am Wochenende

Das Gesundheitsamt arbeite auch am Wochenende mit Hochdruck an der Fallbearbeitung, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „Eine Quarantäneverfügung kann erst ab dem Moment erstellt werden, an dem das Gesundheitsamt eine schriftliche Laborbestätigung der Infektion bekommt.“ Ab diesem Moment versende das Gesundheitsamt innerhalb von 24 Stunden den Quarantänebescheid per Post. Sollten E-Mail-Adressen vorliegen, werde außerdem eine Erstinformation losgeschickt.

„Aktuell stellt das Gesundheitsamt der Region weitere Mitarbeiter ein, um künftige Engpässe zu minimieren“, erklärt Borschel.

Von Bärbel Hilbig