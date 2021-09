Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner hat in der Region Hannover am Montag zum ersten Mal seit dem 11. Mai wieder einen dreistelligen Wert erreicht und beträgt nun 100,1 (Quelle: Robert-Koch-Institut, RKI). Am gültigen Regelwerk ändert sich dadurch aber nichts.

Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesland Niedersachsen mit 72,5 an. Dreistellig sind die Werte außer in der Region Hannover noch in den Städten Delmenhorst und Wolfsburg sowie in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Peine und Salzgitter.

Zwei von drei Werten sind noch im grünen Bereich

Laut Corona-Verordnung des Landes sind aber drei Werte für die Lagebeurteilung wichtig. Neben den Neuinfektionen betrifft dies die Belegung von Krankenhausbetten (Hospitalisierung) und den Anteil von Covid-19-Patienten in Betten der Intensivstationen. Beides sind im Gegensatz zur regions- oder landkreisweit ausgewiesenen Sieben-Tage-Inzidenz landesweite Werte. Für Montag wurden sie für die Hospitalisierung mit 3,4 und für die Intensivbettenbelegung mit Corona-Fällen mit 4,2 angegeben. Damit sind auch diese Werte über das Wochenende gestiegen, sie liegen aber noch unter den für Warnstufen kritischen Marken von 6 beziehungsweise 5.

Wie viel Prozent der Intensivbetten sind mit Corona-Patienten belegt? Dieser Faktor ist für die Ausrufung von Warnstufen wichtig. Quelle: Joe Giddens/dpa (Archiv)

Es gilt die 3G-Regel

Die Region Hannover könnte theoretisch allein auf Basis der Sieben-Tage-Inzidenz die erste von drei Corona-Warnstufen ausrufen, hat aber bisher darauf verzichtet. „Wir werden das erst tun, wenn ein zweiter Wert über einen Zeitraum von fünf Tagen in den kritischen Bereich wächst“, sagt Sprecher Christoph Borschel.

Die sogenannte Warnstufe 1 für Niedersachsen sieht die sogenannte 3-G-Regel vor, also den Zugang für bestimmte Bereiche nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Dazu zählen etwa Innengastronomie, Hotels, Kinos und Theater. Diese Regelungen gelten unabhängig von einer offiziell verkündeten Warnstufe auch für die Region Hannover.

Von Bernd Haase