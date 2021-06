Hannover

In der Region Hannover können die Corona-Auflagen weiter gelockert werden. Für den heutigen Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut am fünften Werktag in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 für die Region festgestellt – damit erfüllen Stadt und Umland die Voraussetzungen für die nächste Lockerungsstufe, die in der Landesverordnung vorgesehen ist. Die neue Verordnung hatte Niedersachsens Landesregierung am Sonntagabend vorgelegt, sie gilt bis zum 24. Juni.

Region muss Allgemeinverfügung erlassen

Erst am Montag, 31. Mai, waren die Corona-Beschränkungen in der Region Hannover zuletzt gelockert worden; unter anderem werden seither wieder alle Schüler gemeinsam in ihren Klassen unterrichtet, und die Testpflicht beim Einkaufen ist entfallen. Nun kann der nächste Schritt folgen. Dazu muss die Regionsverwaltung noch formal eine Allgemeinverfügung erlassen. Dies könnte am morgigen Donnerstag geschehen, dann würden die Lockerungen ab Freitag greifen. Klettert die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über den Schwellenwert von 35 oder 50, werden die Auflagen wieder verschärft. Ab einem Inzidenzwert von 100 greift die Bundes-Notbremse.

Diese Regeln gelten bei einer Inzidenz unter 35

Schulen und Kitas

In den Kindertagesstätten entfallen die freiwilligen Testungen. An den Schulen müssen sich Schüler, Lehrer und sonstiges Personal dagegen weiterhin zweimal wöchentlich testen. An den weiterführenden Schulen entfällt die Maskenpflicht im Unterricht; die Maskenpflicht in anderen Bereichen der Schulen bleibt dagegen bestehen.

Private Treffen

Hier gibt es keine Änderungen. Erlaubt bleiben weiterhin Treffen von bis zu zehn Personen aus höchstens drei Haushalten, wobei Kinder bis einschließlich 14 Jahren nicht mitgezählt werden.

Einzelhandel

Geschäfte können wieder vollständig öffnen, die Zugangsbeschränkungen für Kunden entfallen. Die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Senioren- und Pflegeheime

Gäste dürfen ihre Angehörigen auch ohne vorherigen Corona-Test besuchen.

Beim Besuch in Heimen entfällt die Testpflicht. Quelle: Oliver Berg/dpa

Gastronomie

Restaurants können ihre Innenräume wieder komplett öffnen. Kapazitätsbeschränkungen und Testpflicht entfallen ebenso wie die Sperrstunde um 23 Uhr. Es gilt weiterhin die Maskenpflicht, bis der Sitzplatz eingenommen ist oder wenn dieser verlassen wird.

Private Feiern

Private geschlossene Feiern sind im Außen- wie auch im Innenbereich erlaubt – mit bis zu 100 Personen. Alle Gäste müssen einen negativen Test vorweisen. Die Maskenpflicht abseits der Tische bleibt bestehen.

Clubs und Diskotheken

Bars und Clubs dürfen wieder öffnen – mit der Hälfte ihrer üblichen Kapazität. Gäste müssen einen Negativtest vorweisen. Ob eine Maskenpflicht gilt, ist noch unklar.

Clubs und Diskotheken können wieder öffnen, Gäste müssen einen negativen Test vorweisen. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Theater, Oper, Kinos

Die Testpflicht beim Besuch entfällt. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt weiter; erst auf dem Platz dürfen die Masken abgenommen werden. Die Kapazität bleibt beschränkt; Sitzpläne nach Schachbrettmuster sind möglich.

Freizeitsport und Fitnessstudios

Sportanlagen können mit einem Hygienekonzept komplett öffnen, inklusive Duschen und Umkleiden. Zuschauer sind in beschränkter Anzahl wieder zugelassen. Auch Kontaktsport in der Halle ist wieder möglich. Die Testpflicht für Sportler und Betreuer beim Hallensport und in Fitnessstudios entfällt.

Schwimmbäder

Auch Hallenbäder dürfen wieder für die Allgemeinheit öffnen.

Auch der Besuch von Hallenbädern wird wieder erlaubt. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Solarien und Saunen

Auch Saunen dürfen wieder öffnen. In Solarien entfällt die Testpflicht, allerdings gilt vor und nach der Bestrahlung eine Maskenpflicht.

Zoo

Bei Öffnung der Innenbereiche entfällt die Testpflicht.

Museen und Galerien

Die Kapazitätsbeschränkungen entfallen, die Maskenpflicht in Innenräumen bleibt bestehen.

Sprengel Museum in Hannover: Kapazitätsgrenze nein, Maskenpflicht ja. Quelle: Nancy Heusel

Veranstaltungen

Mit Genehmigung sind auch Großveranstaltungen wie Konzerte oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern möglich.

Was ist sonst noch möglich?

Singen im Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ist wieder erlaubt. Die Prostitution bleibt weiterhin verboten.

Von Stefan Knopf und Marco Seng