Hannover

Der steigende Inzidenzwert in der Region Hannover hängt auch mit Ansteckungen bei einer größeren Feier in Hannover zusammen. Bisher ließen sich 18 der derzeit 150 aktuellen Corona-Infektionen auf diese Feier zurückführen, sagte Regionssprecher Christoph Borschel am Freitag. Mitarbeiter des Gesundheitsamts seien dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln, um die Infektionsketten zu unterbrechen. An der Party hätten rund 250 Gäste teilgenommen. Es könne sein, dass sich die Zahl der bei der Party Infizierten noch erhöhe. Am Freitag hat das Robert-Koch-Institut für die Region eine Inzidenz von 8,7 gemeldet.

Regionssprecher: „Regeln alle eingehalten“

Das Hygienekonzept der Feier, die bereits am 26. Juni stattgefunden hatte, sei einwandfrei gewesen, betont Borschel. Alle Teilnehmer hätten einen negativen Test eines Corona-Testzentrums gehabt. „Die geltenden Regeln wurden eingehalten“, sagt Borschel. Es sei auch eine Teilnehmerliste geführt worden, Probleme gebe es dort lediglich mit Zahlendrehern bei Telefonnummern.

Vermutlich habe einer der Schnelltests nicht das richtige Ergebnis angezeigt oder die Virenlast sei zum Testzeitpunkt für ein positives Ergebnis noch nicht hoch genug gewesen.

„Das zeigt, dass wir weiterhin sehr achtsam sein müssen“, sagt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Marlene Graf. „Schnelltests haben immer ein Rest-Risiko und können eine Infektion nicht zu 100 Prozent ausschließen.“ Graf weist darauf hin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts für die Kontaktnachverfolgung darauf angewiesen sind, dass Kontaktlisten vollständig und korrekt ausgefüllt werden.

Noch nicht alle Proben konnten auf den Virustyp überprüft werden, sagte Borschel. Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus spiele aber bei den aktuellen Infektionen eine Rolle.

Inzidenzwert steigt seit Tagen

Die Feier habe in einer Lokalität in der hannoverschen Innenstadt stattgefunden. Wo die Party genau war, wollte das Gesundheitsamt aus Gründen des Datenschutzes nicht sagen.

Der Inzidenzwert in der Region Hannover steigt seit Tagen und nähert sich immer mehr der kritischen Grenze von 10. Am Donnerstag hatte der Wert bei 7,5 gelegen, am Freitag dann schon bei 8,7. Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über 10 liegen, treten wieder Verschärfungen der Corona-Regeln in Kraft.

Von Mathias Klein