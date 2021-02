Hannover

Der hohe Inzidenzwert der Corona-Infektionen in der Region Hannover hat aufhorchen lassen. Seit Anfang Dezember liegt der Wert bei über 100. Am vergangenen Wochenende war er kurz auf unter 100 gesunken, dann aber wieder gestiegen. Es könnte mit der britischen Virusmutation B.1.1.7 zusammenhängen, die höchst ansteckend ist. Oder vielleicht mit mehr Tests? Die Region sucht nach einer Erklärung. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie entwickeln sich die Zahlen in der Region Hannover?

Der Inzidenzwert in der Region Hannover war erstmals Anfang Dezember auf über 100 gestiegen. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Wert hatte seinen Höhepunkt am 26. Dezember mit 183 erreicht. Dann ging es immer mal wieder rauf und runter. Ab dem 21. Januar sank der Wert dann kontinuierlicher. Am vergangenen Sonntag lag die Inzidenz in der Region Hannover erstmals seit Dezember wieder unter 100, nämlich bei 91,9. Dann ging es aber wieder nach oben. Am Mittwoch verzeichnete das Landesgesundheitsamt für die Region Hannover einen Inzidenzwert von 120,3, am Donnerstag war er dann auf 110,6 gesunken. Die Inzidenz in der Region Hannover liegt deutlich über dem Landes und dem Bundesdurchschnitt. Das Landesgesundheitsamt gab für Niedersachsen am Donnerstag einen Inzidenzwert von 68,1, bundesweit liegt die Inzidenz bei 57,1.

Gibt es regionale Unterschiede in der Region Hannover?

Ja und zwar deutliche. Besonders hohe Inzidenzwerte gibt es im Norden der Region Hannover aber auch in einigen Städten im Westen. Die höchste Inzidenz hatte am Donnerstag, 18. Februar, Sehnde mit 202, den niedrigsten Wert meldete die Region für Wennigsen (20,99). Die Landeshauptstadt Hannover liegt mit 115,3 etwas über dem Durchschnitt der Region.

Wie erklären sich das Gesundheitsamt und die Region Hannover die hohen Werte?

Regionspräsident Hauke Jagau kann sich einen möglichen Zusammenhang mit der hohen Zahl von Corona-Tests in Stadt und Umland vorstellen. „Vielleicht testen andere weniger“, hatte er Mitte der Woche gesagt. Nach dem verstärkten Auftreten der besonders ansteckenden britischen Virusmutation B.1.1.7 habe die Region die Corona-Tests forciert.

Wurde tatsächlich in der Region Hannover mehr getestet?

Ja. Jedenfalls hat das Gesundheitsamt in den vergangenen Monaten mehr Tests in Auftrag gegeben. Laut Statistik der Region wurden im Juli vergangenen Jahres nur 1109 Tests in Auftrag gegeben, im September waren es schon 6290, im Dezember 10.697 und im Januar 12.093. Auch für den Februar deutet sich eine hohe Zahl an, bisher wurden in diesem Monat bereits 7522 Tests in Auftrag gegeben. Nicht dabei sind die Tests, die die Hausärzte machen. Auch hier gehen die Experten von einem Anstieg der Tests aus.

Und gibt es einen erwiesenen Zusammenhang zwischen einer Steigerung der Testzahl und mehr Neuinfektionen?

Zumindest haben die Wissenschaftler bisher keine belastbaren Aussagen über einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Tests und der Neuinfizierten festgestellt. Beispielsweise seien Zahlen, wie viele Menschen sich ein zweites oder drittes Mal testen lassen haben, nicht bekannt, sagte Prof. Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg dem NDR. Auch sei es möglich, dass übermäßig viele ältere Menschen getestet würden, da sie –als Risikogruppe –eher bereit seien, sich testen zu lassen, als zum Beispiel Menschen, die an Verschwörungsfantasien glaubten. Diese Fragen ließen sich nicht beantworten, meint der Experte.

Und wo sieht das Land die Ursache für den hohen Inzidenzwert in der Region Hannover?

Der Leiter des Corona-Krisenstabs des Landes, Heiger Scholz, hat den großen Anteil britischer Virusmutationen als einen Grund für den hohen Inzidenzwert in der Region Hannover angegeben.

Was gilt für Menschen, die sich mit der britischen Mutation infiziert haben?

Für alle, die sich mit der B1.1.7-Mutation infiziert haben, gelten zunächst die bekannten Quarantänebedingungen. Kontaktpersonen können sich aber nicht nach zehn Tagen freitesten lassen, sondern müssen in der Regeln 14 Tage in Quarantäne bleiben. In manchen Fällen wird die Quarantäne auch auf drei Wochen verlängert.

Warum ist die Mutation B.1.17. so gefährlich?

Die Virusmutation, die aus England stammt, scheint keine schwereren Krankheitsverläufe auszulösen als die bisher bei uns verbreitete Variante. Sie gilt nach ersten Erkenntnissen aber als deutlich ansteckender. Und das macht sie so gefährlich.

Wie groß ist die Angst vor der britischen Mutation?

Sehr groß: Gut zu erkennen ist das an einer Aktion kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres. Das Gesundheitsamt hatte alle 63 Passagiere einer am Flughafen-Langenhagen gelandeten Maschine aus London auf das Coronavirus testen lassen. Die Fluggäste, darunter Familien mit kleinen Kindern, mussten am Flughafen übernachten, um auf ihr negatives Testergebnis zu warten. Erst dann konnten die Passagiere zu ihren Familien zum Weihnachtsurlaub weiterfahren. Bei einem Passagier wurde schließlich das Coronavirus festgestellt. Ob es sich dabei um die britische Mutation handelt, ist unklar. Der Passagier wurde direkt vom Flughafen mit seiner Begleitperson in Quarantäne geschickt.

Wie schätzt Regionspräsident Hauke Jagau die weitere Entwicklung der Lage ein?

Jagau ist optimistisch. Er rechnet für die kommenden Tage mit einem weiteren Rückgang des Inzidenzwertes. Dieser sei momentan auch deshalb wieder gestiegen, weil wegen Schnee und Eis in der vergangenen Woche Menschen mit Symptomen den Weg zum Testen gescheut hätten – jetzt hätten diese sich aber testen lassen. Die Ausbreitung der Mutation in der Region sei zumindest eingedämmt worden, meinte Jagau.

Wo haben sich die jetzt mit der Corona-Mutation infizierten Menschen angesteckt?

Das ist unklar. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts könnte ein Ehepaar aus dem Dubai-Urlaub die britische Variante nach Hannover eingeschleppt und verbreitet haben. Der Fall war Anfang Februar bekannt geworden. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Gesundheitsamt 50 Fälle der britischen Mutation in der Region Hannover festgestellt.

Wann ist die britische Mutation in der Region zum ersten Mal aufgetaucht?

Das Gesundheitsamt hatte am 22. Januar erstmals Alarm geschlagen: Eine Frau aus Hannover, Erzieherin in einer Kita, hatte sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert, die Ärzte hatten sofort den Verdacht, dass es sich um die britische Mutation handeln könnte. Der Verdacht hat sich dann später auch bestätigt. 120 Menschen mussten wegen dieser Corona-Infektion in Quarantäne.

Was tut das Gesundheitsamt, um die Ausbreitung der Mutation einzudämmen?

Alles mögliche, sagt die Region. Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau verweist auf die extra zur Bekämpfung der Mutation gegründete Sondereinheit im Gesundheitsamt. Es sei auch bei der der Mutation gelungen, Infektionsketten zu kappen. Aber die Gefahr gebe es weiter. „Es liegt noch ein langer Weg vor uns“, sagt Hermenau.

Wie geht die Regionspolitik damit um?

Aus Sicht der Grünen sind die Zahlen in der Region beunruhigend. Aber auch aus den Reihen der großen Koalition gibt es Murren am Umgang des Gesundheitsamtes mit der Pandemie. Am kommenden Dienstag soll das Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau in der Regionsversammlung erklären, wie die Behörde künftig mit der Krise umgehen will. Und sie wird dann vermutlich viel Kritik aus der Politik einstecken müssen.

Was sagen die Experten?

Trotz des Lockdowns könnten die Zahlen wegen der britischen Variante wieder steigen, sagen zahlreiche Wissenschaftler. Denn die neue Variante verbreitet sich um 6 bis 8 Prozent schneller. Bei 6 Prozent verdoppelt sich der Anteil der Mutante innerhalb von zwölf Tagen, bei 8 Prozent innerhalb von neun Tagen. Deshalb gegen die Experten davon aus, dass die Mutante auch in Deutschland das Infektionsgeschehen dominieren wird. Das könnte dann Auswirkungen auf einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen haben, trotz des strengen Lockdowns.

Von Mathias Klein