Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover hat am Montag einen neuen Höchstwert erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Hannover und das Umland einen Inzidenzwert von 1484,3 ermittelt. Zum Vergleich: Am Montag der vergangenen Woche (31. Januar) lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region laut RKI bei 1241,6. Innerhalb der vergangenen sieben Tage hat das RKI 17.148 neue Infektionen in Hannover und Umland gezählt.

Aktuell gibt es in Niedersachsen nur drei Städte oder Kreise mit einer höheren Inzidenz als die Region Hannover. Die Stadt Salzgitter hält den Spitzenwert mit 1722,4, gefolgt vom Kreis Goslar (1689,1) und dem Kreis Hameln-Pyrmont (1565,5).

Den Daten des Gesundheitsamtes zufolge gibt es in den 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover eine große Spannweite. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzident demnach aktuell in Langenhagen mit 1947,6 gefolgt von Uetze (1890,5). Am niedrigsten ist der Inzidenzwert in der Region Hannover in Wennigsen mit 897,2.

Von stk