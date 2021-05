Hannover

Lichtblick in der Corona-Krise: Die Regionsverwaltung hat am Mittwoch offiziell bestätigt, dass in der Region Hannover die Sieben-Tage-Inzidenz seit fünf Werktagen unter 100 liegt. Das bedeutet: Die sogenannte Bundesnotbremse mit harten Vorgaben wie der Ausgangssperre wird außer Kraft gesetzt, und diverse Lockerungen im Alltag sind ab Donnerstag möglich. „Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut für die Region einen Inzidenzwert von 51 ermittelt.

Der Regionspräsident ist der Ansicht, dass auch die Vielzahl der Corona-Tests zum Rückgang der Infektionen beigetragen habe. In einem Youtube-Video sagt Jagau, dass 25 bis 30 Prozent der Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten, zuvor durch einen positiven Schnelltest auf ihre Infektion aufmerksam geworden seien. „Über den Schnelltest haben die Menschen ihre Infektion früher erkannt und konnten daher keine weiteren Personen anstecken“, sagt Jagau.

Viele Lockerungen ab Donnerstag

Von Donnerstag an gelten in Hannover und in den Umlandkommunen nun etliche Erleichterungen zum Beispiel beim Einkaufen, für die Gastronomie und für private Treffen. Auch die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr fällt.

Zuletzt ist die Zahl der Infektionen in Hannover rapide gesunken. Mit einem Inzidenzwert von 51 liegt die Region nur noch knapp oberhalb des Grenzwertes von 50, unter dem perspektivisch weitere Lockerungen möglich werden sollen. Gastwirte könnten dann ihre Innenräume wieder öffnen, in Schulen würde wieder lückenloser Präsenzunterricht stattfinden. Einen entsprechenden Stufenplan hatte die Landesregierung bereits vorgestellt.

Aktuelle Verordnung gilt noch bis Ende Mai

Kurzfristig wird sich aber nichts ändern – auch wenn der Inzidenzwert in der Region in den nächsten Tagen unter 50 rutschen sollte. „Der Stufenplan ist nicht Bestandteil der Landesverordnung zum Infektionsschutz“, sagt Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums. Erst müsse der Stufenplan in die Verordnung eingearbeitet werden – das wird aber erst mit der neuen Verordnung geschehen, die voraussichtlich ab 31. Mai gelten soll. Zuvor „wird die Verordnung nicht geändert“, kündigt Grimm an. Man wolle zunächst abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen nach den jüngsten Lockerungen verändert und ob die Werte möglicherweise wieder steigen.

Mehr Kontakte bei Inzidenz unter 35

Eine Ausnahme gibt es jedoch: In der bestehenden Landesverordnung ist bereits vorgesehen, dass weitere Kontaktbeschränkungen fallen, sobald der Inzidenzwert unter 35 sinkt. Dann dürfen sich maximal zehn Personen aus höchstens drei Haushalten treffen. Regionspräsident Jagau ist der Ansicht, dass Hannover und die Umlandgemeinden von einer Unterschreitung der 35er-Marke nicht mehr weit entfernt seien. „Das kann schnell passieren“, sagt er in seiner Videobotschaft.

