Es ist sehr lange her, dass für die Region Hannover zuletzt ein Corona-Inzidenzwert von unter 100 gemeldet wurde – am Donnerstag war es nun wieder soweit. Nach dem mittlerweile maßgebenden Wert des Robert-Koch-Instituts lag Hannover am Donnerstag bei 99,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Damit unterschreitet die Region einen wichtigen Grenzwert, an den eine Vielzahl an Beschränkungen im Alltag durch die sogenannte Bundes-Notbremse geknüpft sind. Umgekehrt sind Lockerungen möglich, wenn der Inzidenzwert niedriger als 100 liegt. Können also ab sofort die Geschäfte in Hannover wieder öffnen, ist Präsenzunterricht wieder möglich – und ist die Ausgangssperre jetzt aufgehoben? Leider ist es nicht ganz so einfach.

Ausgangssperre nächste Woche Geschichte?

Im Prinzip bedeutet das Unterschreiten des Inzidenzwertes von 100, dass die Regelungen der Bundes-Notbremse außer Kraft treten, die bundeseinheitliche Einschränkungen vorsieht. Unter 100 gelten, grob gesagt, die Landesregelungen wieder.

Bis die Lockerungen greifen, dauert es allerdings noch einige Tage, wie die Region Hannover erläutert.

Erste Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert mindestens fünf Werktage am Stück unter 100 bleibt. Sonn- und Feiertage zählen dabei nicht mit. So regelt es §28b Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes. Das heißt: Bis Dienstag darf die Sieben-Tage-Inzidenz nicht wieder über 100 steigen.

Unmittelbar danach gibt die Region Hannover in einer Allgemeinverfügung bekannt, wann die Beschränkungen aufgehoben werden.

Erst am siebten Tag wird die Notbremse aufgehoben und treten die Lockerungen in Kraft. Das wäre also am Donnerstag kommender Woche.

Dieser Mechanismus gilt für alle Regelungen der Bundes-Notbremse. Darunter kommt dann die Landesverordnung wieder ins Spiel. Diese wird gerade überarbeitet und soll nächste Woche am 10. Mai in Kraft treten. Geplant sind Lockerungen für Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus ebenso wie für Kitas, Tageseltern und Schulen. Die Bundes-Notbremse steht dem bei Unterschreiten der 100er-Inzidenz nicht mehr im Weg.

