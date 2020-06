Hannover

Die Polizei Hannover hat am Wochenende zu einem großen Kontroll-Rundumschlag ausgeholt. Die Beamten überprüften von Freitag bis Sonntag in der City die Einhaltung der Corona- und Jugendschutz-Vorgaben. Außerdem warfen sie einen Blick auf die Autotuner- und Poserszene der Stadt. Insgesamt ahndete die Behörde zahlreiche Verstöße und verhängte Dutzende Platzverweise. Auch eine Kneipe musste dichtmachen.

Behördensprecher Martin Richter begründet die Offensive mit „diversen Beschwerden“. Im Fokus standen die seit Sommer 2019 bestehenden Kontrollzonen am Hauptbahnhof, Steintor und Marstall. Nach konkreten Hinweisen nahmen die Beamten unter anderem Shisha-Bars in Augenschein. „Dort wurden die Corona-Auflagen aber generell eingehalten“, sagt Richter. Schlimmer war es dagegen bei einigen Kneipen, in denen gegen den Mindestabstand verstoßen wurde. „Ein Lokal am Holzmarkt wurde daher noch am selben Abend geschlossen“, sagte Richter.

150 Jugendliche überprüft

Bei den Jugendlichen und Autotunern gab es deutlich mehr zu tun: Die Polizei überprüfte 150 Heranwachsende, führte diverse Alkoholtests durch und erteilte 42 Platzverweise. Die Beamten brachten auch sechs Minderjährige nach Hause oder zur Wache, wo sie den Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Innerhalb der Autotuning- und Poserszene gab es fünf Ordnungswidrigkeiten. Gleichzeitig ahndeten die Polizisten 35 Parkverstöße und zwei Tempo-Überschreitungen. Hinzu kamen fünf Anzeigen wegen des Besitzes oder Handels mit Marihuana.

Dritte große Kontrollaktion im Juni

Die Aktion ist damit bereits die dritte binnen kürzester Zeit, bei der die Polizei konkret auf Bürgerbeschwerden eingeht. Ebenfalls am vergangenen Wochenende kontrollierten die Beamten die Partyszene auf der Limmerstraße. Es gab mehrere Platzverweise und Gefährderansprachen. Außerdem waren die Ermittler bereits Mitte Juni nach Hinweisen gezielt gegen die Drogenszene entlang des Ihme-Ufers und am Weddigenufer vorgegangen.

Von Peer Hellerling