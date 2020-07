Corona: Keine neuen Infektionen in der Region Hannover

Hannover

In der Region Hannover ist seit dem vergangenen Freitag keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ist nach Angaben von Regionssprecherin Christina Kreutz vom Dienstag das erste Mal seit dem 29. Februar, dass sich niemand neu mit dem Virus angesteckt hat. Die erste Infektion in der Region war vor etwas mehr als vier Monaten in Uetze bekannt geworden.

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie unter Kontrolle: Niedersachsen fährt Alarmstufe herunter

Anzeige

Zehn Infizierte aktuell in der Stadt Hannover

Seitdem haben sich in der Region 2789 Menschen infiziert, 117 sind infolge einer Corona-Infektion gestorben. Derzeit sind in der Region 34 Menschen infiziert, zehn davon in Hannover und sieben in Springe.

Weitere HAZ+ Artikel

Aus Burgwedel, Isernhagen, Neustadt, Pattensen, Seelze, Sehnde, Uetze, Wedemark, Wennigsen und Wunstorf sind keine aktuellen Fälle von Infektionen gemeldet.

Von Mathias Klein