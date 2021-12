Hannover

Jonas hat überhaupt keine Angst vor der Spritze. In dem Impfausweis des 9-Jährigen kleben schon etliche Nachweise, der Junge hat in Sachen Impfschutz in seinem jungen Leben alles mitgenommen, was empfohlen wird. „Wir haben uns schon auf die Warteliste für eine Impfung setzen lassen, als noch gar nicht klar war, ob und wann überhaupt Impfstoff für Kinder kommt“, sagt seine Mutter.

Die gute Planung hat sich gelohnt. Jetzt sitzt Jonas als eines der ersten Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Hannover bei seinem Kinderarzt Thomas Buck in Misburg und wartet auf den Piks.

Kinderimpfung: Seit Oktober auf der Warteliste

Zehn Dosen des Impfstoffs für Kinder – jeweils ein Drittel des Wirkstoffs der Erwachsenendosis – immerhin hat Buck pünktlich für den ersten Impftag zur Verfügung. Am Mittwoch wird es noch einmal 20 weitere Impfungen geben. Nach Niedersachsen wurden insgesamt 20.000 Dosen für die laufende Woche geliefert.

Die Nachfrage ist groß, das Wartezimmer voll. Eine Familie aus Misburg hat gleich alle ihre drei Kinder zwischen sieben und elf Jahren impfen lassen. „Wir haben uns schon im Oktober angemeldet, wir wollen einfach, dass wir alle geimpft sind – zu unserem Schutz genauso wie für den anderer.“ Am Mittwoch öffnet dann auch die Region im Impfzentrum im Zoo zwei spezielle Impfstraßen für Kinder.

Infektion ist riskanter als Impfung

Jonas muss nicht gleich die Ärmel aufkrempeln, erst mal wird geredet. Sein Kinderarzt hat vorab ein Aufklärungsvideo verschickt zum Thema. „Das war sehr hilfreich“, sagt die Mutter. Fragen hat sie trotzdem noch. Stiko (Ständige Impfkommission) und Robert-Koch-Institut hätten ja noch keine ausdrückliche Empfehlung für die Impfung für alle Kinder gegeben.

Tatsächlich rät die Stiko nur Kindern mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten ausdrücklich zur Corona-Impfung. Aber auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können,

Buck erläutert, dass eine Corona-Infektion weitaus risikoreicher sei als eine Impfdosis. Das Thema Herzmuskelentzündung als Impfreaktion wird ebenfalls thematisiert. „Auch da ist die Gefahr größer, wenn man sich mit Corona infiziert“, betont der Arzt und berichtet von einer jugendlichen Patientin, die vier Monate nach einer Infektion immer noch sehr schlapp gewesen sei. Dann sei eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden.

Erwachsene haben manchmal an den falschen Stellen Angst

Jonas selber hat sich auch Gedanken vor der Impfentscheidung gemacht. „Ich möchte gerne wieder mehr machen können“, sagt er. Und dass es, wenn sich alle impfen ließen, Corona irgendwann ja nicht mehr gebe. Er habe auch schon von Menschen gehört, die sich gar nicht impfen lassen möchten.

„Erwachsene haben manchmal an den falschen Stellen Angst“, meint Buck und Jonas nickt. Er hat offenbar keine Angst. Und dann geht es auch schon zur Sache, Pulli aus, ein kurzer Piks und Jonas hat es geschafft.

Die Mutter fragt vorsichtshalber noch, auf was sie achten muss nach der Impfung. „Wenn Ihnen an Jonas etwas nicht gefällt, stehen Sie bitte auf der Matte“, so Buck. Ansonsten gelte zwei Tage kein Sport. Der 9-Jährige solle es ein wenig ruhiger angehen lassen.

Auch das Thema Omikron-Variante kommt noch zur Sprache. „Wir wissen noch nicht genau, was diese Mutation für Kinder und auch Erwachsene bedeutet.“ Der Mediziner geht aber davon aus, dass im Januar und Februar eine Infektionswelle über die Gesellschaft fegen werde. „Ich hätte mir eine Kinderimpfung schon zwei Monate eher gewünscht.“

Auch gesunde Kinder impfen

Die Wartelisten für den noch knapp bemessenen Impfstoff sind lang, und wie Jonas warten fast ausschließlich Kinder ohne Vorerkrankungen oder vulnerable Familienmitglieder auf den Impfschutz. „Wir müssen auch gesunde Kinder impfen“, sagt der Arzt. Deutschlandweit liegt die Inzidenz in der Altersgruppe (5,3 Millionen Kinder) derzeit bei 863. In drei bis sechs Wochen müssen die kleinen Impflinge wiederkommen, für die zweite Dosis. Für Jonas kein Problem. Er ist ja längst Impfprofi.

