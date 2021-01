Hannover

In der Region Hannover nehmen Familien nicht alle vorhandenen Plätze in der Kita-Notbetreuung in Anspruch. Das Bild ist allerdings uneinheitlich: Manche Träger berichten von einer nahezu kompletten Belegung der Notbetreuung. Nach den Vorgaben des Kultusministeriums sollen die Kita-Träger in dieser Phase des Corona-Lockdowns bis zu 50 Prozent der Kinder aufnehmen. „Das erreichen wir in fast allen unseren Kitas, für die keine Quarantäne gilt“, sagt Karl Ludwig Schmid, Superintendent Nord-West im evangelischen Stadtkirchenverband Hannover. Rund 2000 Plätze bietet der Verband in der Notbetreuung. Anspruch haben vorrangig Familien mit Vorschulkindern oder in sozialen Notsituationen sowie Eltern, deren Beruf das dringend erforderlich macht.

Auch die Caritas mit 15 Kitas in Hannover und fünf weiteren im Umland ist überwiegend ausgelastet. „In den meisten Kitas passen Angebot und dringender Bedarf. Wo nicht, versuchen wir, Lösungen zu finden“, sagt Kita-Fachbereichsleiterin Nicole Wilke.

Die Arbeiterwohlfahrt Region Hannover ( AWO) betreibt 55 Kindertagesstätten, die bis auf wenige Ausnahmen in Hannover liegen. Von den gut 1900 Notbetreuungsplätzen sind im Schnitt 1160 Plätze belegt. „Manche Eltern brauchen die Betreuung nicht die ganze Woche. In einigen Stadtteilen ist der dringende Bedarf aber höher als unser Angebot“, berichtet Heike Rahlves, stellvertretende Kita-Fachbereichsleiterin. Das betreffe Viertel wie Groß-Buchholz und die Nordstadt.

Wenig Kinder in Kitas der Stadt Hannover

In den städtischen Kitas in Hannover wurde die 50-Prozent-Grenze bei der Notbetreuung bislang allerdings an keinem Tag erreicht. Das sagte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski am Montag im Sozialausschuss. Bis zu 1700 Kinder könnten in den Kitas in Trägerschaft der Stadt aktuell täglich betreut werden. In der Spitze seien es bislang aber höchstens um die 1000 Kinder gewesen, in der Regel kommen um die 750 Kinder täglich in die städtischen Kindertagesstätten.

Die Region Hannover hat Überblick über die 16 Kommunen, in denen sie die Funktion des Jugendamts übernimmt. Dort stehen etwa 8500 Notbetreuungsplätze in rund 315 Kitas zur Verfügung. Immerhin 7700 waren Anfang dieser Woche belegt. „Es könnten also noch mehr Kinder die Betreuung in Anspruch nehmen, wenn sie denn wollten“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Ausgeklammert sind bei dieser Übersicht der Region Hannover, Laatzen, Langenhagen, Lehrte und Burgdorf.

Von Bärbel Hilbig und Jutta Rinas