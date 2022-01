Hannover

Die Infektionszahlen steigen, immer mehr Menschen gehen in Quarantäne und können nicht mehr in ihren Betrieben arbeiten – dennoch darf es keinen Stillstand geben, zumindest nicht in Bereichen der sogenannten „kritischen Infrastruktur“. Dazu zählen neben Polizei, Feuerwehr und Energieversorgung auch die Stadtentwässerung. Die Klärwerke in Herrenhausen und Gümmerwald dürfen nicht ausfallen, so viel ist klar. Ein Notfallplan liegt bereits in der Schublade.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schichten von acht auf zwölf Stunden ausdehnen

„Seit Beginn der Pandemie haben wir ein Konzept für den Notfall“, sagte Stadtentwässerungs-Direktor Matthias Görn kürzlich im zuständigen Ratsausschuss auf Nachfrage der CDU. Tatsächlich gebe es auch bei der Stadtentwässerung immer mehr Krankmeldungen. Einmal pro Woche tage inzwischen ein Krisenstab. „Wenn das Personal knapp wird, können wir unsere Schichten von acht auf zwölf Stunden ausdehnen“, sagt Görn.

Feldbetten im Klärwerk aufstellen

Auch für den schlimmsten Fall hat die Stadtentwässerung vorgesorgt. Wird die Personaldecke kleiner, will der Betrieb Feldbetten in den Klärwerken aufstellen, damit die Anlagen rund um die Uhr von wenigen Menschen bedient werden können. „Erbsensuppe haben wir auch schon eingelagert“, sagt Görn. Tatsächlich reiche im Notfall eine Mannschaft von 20 Mitarbeitern aus, um ein Klärwerk zu betreiben. „Das ist alles vorbereitet, wir fühlen uns gut gerüstet“, versichert der Direktor der Stadtentwässerung.

Von Andreas Schinkel