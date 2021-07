Corona-Kontrollen in Hannover: Diverse Verstöße in Shisha-Bars

Hannover

Polizei und Stadt haben am Wochenende zahlreiche Clubs und vor allem Shisha-Bars auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrolliert. Bei einigen Betrieben in Hannovers Innenstadt gab es Beanstandungen – teils sogar mehrfach. Außerdem mussten zwei Gastronomien wegen Verstößen schließen. Schon am Sonntag hatte die Polizei auf HAZ-Anfrage mitgeteilt, zwei Discos den Weiterbetrieb untersagt zu haben.

Wiederholt verstieß eine Shisha-Bar an der Otto-Brenner-Straße gegen Corona-Regeln: „Mehr als die Hälfte einer Hochzeitsgesellschaft hatte keinen erforderlichen Covid-19-Test gemacht“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Deshalb mussten alle Feiernden das gegen 20 Uhr im Freien nachholen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten unversteuerten Wasserpfeifentabak. Und nur fünf Stunden später gab es laut Niemetz „erneut diverse Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen“. Die Betreiber mussten die Tischabstände vergrößern, erneut wurden Verfahren eingeleitet.

Zwei Bars in der City müssen schließen

An der Nikolaistraße war eine Shisha-Bar deutlich überfüllt, die Abstände wurden ebenso nicht eingehalten. „Außerdem wurden Brandschutzmängel festgestellt, die zum Teil beseitigt wurden“, sagt Niemetz. In einem Betrieb an der Lavesstraße fehlte das erforderliche Hygienekonzept, die Bar musste bis zum Erstellen schließen. Aus demselben Grund und wegen baurechtlicher Mängel durfte eine Bar an der Karmarschstraße ebenfalls nicht weitermachen.

Abgesehen davon machte die Polizei in der Nacht zu Sonntag zwei Discos im Steintorviertel dicht. An der Reitwallstraße und Scholvinstraße wurden die Mindestabstände nicht eingehalten, es gab kein Hygienekonzept und Masken wurden nicht getragen. Das Androhen einer dritten Schließung zog sogar einen größeren Polizeieinsatz nach sich: Der 53-jährige DJ machte seinen Unmut darüber über die Musikanlage deutlich und weigerte sich, eine Maske zu tragen. Unter Gegenwehr wurde der betrunkene Mann (1,6 Promille) nach draußen getragen und zur Wache gebracht.

Von Peer Hellerling