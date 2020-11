Hannover

Bei den Kontrollen zur Einhaltung der Coronaregeln in Hannover hat die Polizei am Sonnabend mehrere größere Ansammlungen von Menschen aufgelöst, eine private Feier sowie den Auftritt eines Straßenmusikers beendet.

Gegen 13. 30 Uhr fuhren die Einsatzkräfte zu einem Lokal an derJustus-Garten-Brücke in der Calenberger Neustadt. Die Beamten hatten den Hinweis erhalten, dass das Lokal geöffnet sein sollte. Dieser Hinweis stellte sich allerdings als falsch heraus. Allerdings bemerkten die Polizisten vor Ort mehrere Personen, die gegen die Corona-Bestimmungen verstießen. Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Verfahren ein. Zudem stellten sie bei der Kontrolle ein Fahrrad fest, bei dem es sich womöglich um Diebesgut handelt.

Zu viele Gäste am Sportleistungszentrum

Am Nachmittag bemerkten die Polizisten, dass ein Skaterparcours und ein Basketballplatz an der Auestraße in Linden-Süd stark besucht war. Mit Lautsprecherdurchsagen erinnerte die Polizei die Besucher an die Corona-Regelungen erinnert. 40 Gäste wurden zudem gezielt angesprochen und ermahnt. Gegen 16 Uhr stießen die Beamten im Bereich des Sportleistungszentrums am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg auf eine 20-köpfige Gruppe. Auch sie wurden aufgefordert, die Abstände zu wahren, und darauf hingewiesen, dass im Leistungszentrum derzeit maximal zwei Personen zeitgleich trainieren dürfen.

Straßenmusiker ohne Maske in der Fußgängerzone angetroffen

Eine gute halbe Stunde später ging die Polizei einem Hinweis zu Verstößen in einem Friseursalon an der Straße Am Marstall nach. Beim Eintreffen der Beamten entfernte sich eine unbestimmte Anzahl von Kunden. Der Inhaber des Geschäfts erhielt eine Ermahnung. Fast zeitgleich schritt die Polizei im Bereich des Schillerdenkmals in der Georgstraße ein. Rund um einen Straßenmusiker hatten sich etwa 80 Zuhörer versammelt. Die Einsatzkräfte leiteten mehrere Verfahren ein, unter anderem gegen den Straßenmusiker, der bei seinem Auftritt in der Fußgängerzone keine Maske getragen hatte.

Gegen 22.30 Uhr beendete die Polizei eine private Feier in einem Haus an derSchulenburger Landstraße in Vinnhorst. Sieben Gäste waren in der Wohnung zusammen. Die Polizei leitete gegen alle Feiernden Verfahren ein.

