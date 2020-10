Hannover

Die Polizei hat am Wochenende in einer konzertierten Aktion Bars, Clubs und Diskotheken in Hannovers Innenstadt kontrolliert. Während sich einige an die Corona-Hygienevorgaben hielten, mussten aber auch mehrere Lokale schließen. Eine Shisha-Bar hatte sogar bewusst gegen Auflagen verstoßen, die sie erst wenige Stunden zuvor erhalten hatte. Außerdem stand die illegale Prostitution im Fokus der Ermittler.

Allein in der Nacht zu Sonnabend hat die Polizei sechs Bars und eine Disco schließen lassen: Die Diskothek befand sich an der Scholvinstraße, vier Bars an der Goethestraße und jeweils eine weitere am Marstall und an der Hamburger Allee. „Hinsichtlich der Corona-Beschränkungen konnten keine notwendigen Hygienekonzepte vorgelegt werden“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Teilweise sei auch kein Mund-Nasenschutz getragen oder der Mindestabstand nicht eingehalten worden. In der Nacht zu Sonntag fiel den Beamten zudem eine 30-köpfige Hochzeitsgesellschaft in einer Bar am Raschplatz auf. Die Gäste wurden noch einmal sensibilisiert, durften aber weiterfeiern.

Bewusst gegen Auflagen verstoßen

Ein Kneipier an der Münzstraße verpflichtete sich, die Gästezahl vorläufig zu begrenzen. Eine Shisha-Bar an der Georgstraße, in der getanzt wurde, umging ebenfalls knapp ihre Schließung: Der Inhaber zeigte sich einsichtig und unterband die Tanzeinlagen. Wesentlich härter traf es eine zweite Shisha-Bar an der Nikolaistraße. Erst schlug in der Nacht zu Sonntag um 0.40 Uhr der Alarm wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte im Untergeschoss an. Nach kurzem Lüften und der Zusage, keine Shishas mehr anzubieten, durfte der Betreiber zunächst weitermachen – aber nur etwa zweieinhalb Stunden. Als um 3.20 Uhr wieder kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass er die Verfügung nicht eingehalten hatte. „Die Bar wurde zwangsweise geschlossen“, sagt Bertram.

Auf Nachfrage teilt der Sprecher zudem mit, dass auch die Osho-Disco wieder kontrolliert wurde. Dort hatte es am Wochenende zuvor Verstöße gegen Corona-Regeln gegeben. Doch dieses Mal habe die Polizei nichts zu beanstanden gehabt. „Alle hielten sich an die Vorgaben“, sagt Bertram. An einem Abend habe die momentan zur Bar umfunktionierte Disco zudem gar nicht geöffnet gehabt. Drei der zwangsgeschlossenen Lokale seien zudem noch am Sonnabend mit Hygienekonzepten in der Raschplatz-Wache erschienen und durften daraufhin wieder öffnen.

Vier Platzverweise gegen Prostituierte

Neben dem Disco- und Barbetrieb widmeten sich die Ermittler auch der illegalen Prostitution. An der Herschelstraße erhielten zwei Frauen eine Gefährderansprache samt Platzverweis, ebenso zwei Frauen an der Andreaestraße. An der Münz- und Escherstraße sowie am Marstall gab es dagegen keine Auffälligkeiten.

