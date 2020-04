Hannover

Ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter und keine größeren Gruppen auf Straßen und Plätzen – diese landesweiten Regeln müssen in der Corona-Krise auch in Hannover eingehalten werden. Selbst wenn, wie am Sonntag, wegen des schönen Wetters viele Menschen draußen unterwegs sind.

Polizeivizepräsident Jörg Müller hatte bereits vor dem Wochenende angekündigt, deutlich mehr Polizisten auf die Straßen zu schicken, um die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren zu lassen. Anders als am Sonnabend waren am Sonntag nahezu im gesamten Stadtgebiet Streifenwagen, Polizeibullis, Reiter und Fußstreifen sichtbar unterwegs. Auf der Lister Meile machte die Polizei Lautsprecherdurchsagen auf Deutsch und Englisch, um die Spaziergänger auf die geltenden Regeln hinzuweisen.

Fußstreifen am Maschseeufer

Getränkehändler Luca steht mit seinem mobilen Verkaufsstand und Mundschutz am Rudolf-von Bennigsen-Ufer am Maschsee und bietet Cola, Wasser und andere Erfrischungen an. „Die Polizei fährt hier heute regelmäßig Streife, manchmal gibt es auch eine Ansage an Fußgänger“, sagt er. Spaziergängerin Silke Reichelt ist an der Löwenbastion unterwegs: „Es ist nicht so überlaufen, wie ich gedacht habe, was mich aber stört, sind die Jogger, die beim Laufen auf den Boden spucken. Die haben den Ernst der Lage echt noch nicht verstanden.“

Aktion für Flüchtlinge trotz Demoverbot

Im Georgengarten sind am Sonntagnachmittag viele Familien unterwegs. Eltern spielen mit ihrem Nachwuchs Federball vor dem Wilhelm-Busch-Museum, Kinder fahren Skateboard zwischen Radlern. Es ist voll, trotzdem schaffen es die meisten Besucher, die Corona-Regeln einzuhalten. Falls nicht, ist die Polizei vor Ort. „Wir sind hier mit unserer fünfköpfigen Familie und standen mit Bekannten zusammen, da gab es gleich eine Ermahnung von den Reitern der Polizei“, sagt Marcus Lang. Die Polizei war auch mit zahlreichen Bullis in der Grünanlage unterwegs. Nicht nur wegen des Corona-Einsatzes, sondern auch, weil die Gruppierung Seebrücke Hannover, die sich für Flüchtlinge einsetzt, zur Beteiligung am bundesweiten Aktionstag „Wir hinterlassen Spuren“ aufgerufen hatte. „Am Schneiderberg hatten sich am Nachmittag rund 50 Personen versammelt“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Da alle Versammlungen wegen der Pandemie untersagt sind, wiesen die Einsatzkräfte die Demonstranten per Lautsprecher darauf hin. Die Versammlung löste sich auf. „Wir haben ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen unbekannt eingeleitet“, sagt Richter. Anschließend schrieben die Teilnehmer mit bunter Kreide ihre Parolen auf die asphaltierten Wege des Parks. Die Beamten mussten nicht mehr einschreiten.

30 Ermahnungen, 32 Ordnungswidrigkeiten

Eine vollständige Bilanz des Wochenendeinsatzes der Polizei lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Am Sonnabend ermahnten die Einsatzkräfte rund 30 Betreiber von Waschanlagen, die unerlaubt geöffnet hatten. Zudem ahndeten die Beamten am Sonnabend 32 Ordnungswidrigkeiten. „Das waren zumeist Verstöße gegen den Mindestabstand“, sagt Richter. Am Sonntag war laut Polizei der Maschsee der am stärksten besuchte Ort. Dort mussten die Beamten zum Lautsprecher greifen, damit die Menschen den Mindestabstand einhielten. „An den übrigen Ausflugszielen wie dem Steinhuder Meer war es dagegen ruhig“, berichtet Richter.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Morchner