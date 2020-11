Hannover

Krankenhäuser in der Region Hannover spüren jetzt die Auswirkungen der weiterhin hohen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es seien zwar noch ausreichend Betten vorhanden, heißt es aus den Kliniken. Allerdings ist die Belastung des Pflegepersonals in den vergangenen Wochen erheblich gestiegen. Deshalb wird von dort der Ruf nach der Absage geplanter Operationen lauter. „Denn dann hätten wir für die Corona-Patienten und die Notfälle die Zeit, die wir brauchen“, sagt ein Krankenpfleger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

173 Corona-Fälle in Krankenhäusern

Die einzelnen Klinikunternehmen wollen nicht sagen, wie viele Covid-19-Patienten sie derzeit behandeln. Laut Gesundheitsamt der Region waren am Donnerstagmittag 173 Menschen in der Region Hannover in Zusammenhang mit Covid-19 in stationärer Behandlung – davon 38 auf Intensivstationen. Zum Vergleich: Anfang September wurden in den Krankenhäusern der Region lediglich fünf Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt.

Die Betreuung von Covid-19-Patienten sei deutlich aufwendiger und anstrengender als bei anderen Patienten, sagt MHH-Pressesprecherin Simone Corpus. Als Beispiele dafür nennt sie die Arbeit unter Schutzausrüstung und das Umkleiden beim Verlassen und Betreten des Zimmers. In der MHH ist die personelle Not so groß, dass jetzt Medizinstudentinnen und Medizinstudenten für den Einsatz auf den Intensivstationen bei der Behandlung von Corona-Patienten gesucht werden. Bereits während der ersten Welle der Corona-Pandemie waren Studentinnen und Studenten auf den Intensivstationen der MHH im Pflegebereich eingesetzt worden.

Regionsklinikum trägt die Hauptlast

„Auf diese Weise kann der normale Betrieb und insbesondere der Notfallbetrieb aufrecht erhalten werden“, sagt Corpus. Aber offenbar läuft es schon jetzt an der Uni-Klinik nicht mehr richtig rund. Denn derzeit könne die MHH den „normalen Krankenhausbetrieb mit gewissen Einschränkungen garantieren“, so Corpus. Nähere Angaben dazu machte sie nicht.

Nach Informationen der HAZ trägt das Regions-Klinikum derzeit die Hauptlast bei der Behandlung von Corona-Patienten. In den Krankenhäusern des Unternehmens befinden sich derzeit rund 80 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, mehr als zehn davon auf den Intensivstationen. Sprecher Steffen Ellerhoff bestätigt die Zahlen nicht. Er sagt, die Patientenversorgung sei gewährleistet. Das werde nach Einschätzung des Klinikums auch so bleiben, wenn sich die derzeitige Situation fortsetze.

Hohe Belastung für alle Pflegekräfte

Aus dem Regions-Klinikum ist aber von den Pflegekräften zu hören, dass immer mehr Lücken gestopft werden müssten. Die Belastung sei nicht nur in den Intensivbereichen hoch, heißt es. Denn täglich kämen rund 30 neue Verdachtsfälle in die Krankenhäuser. Und die müssen auch mit großem Aufwand zum Beispiel bei der Schutzbekleidung untersucht und versorgt werden. „Das bindet viel Kraft und Zeit“, sagt der Pfleger.

Lediglich in den Diakovere-Kliniken gebe es keine Engpässe bei der Intensivpflege, auch nicht durch den bundesweiten Personalmangel in diesem Bereich, sagt Sprecherin Maren Salberg. „Durch gute Planung und interne Organisation zwischen den Häusern ist die reguläre Versorgung unserer Patienten derzeit nicht eingeschränkt“, berichtet sie.

Das Niedersächsische Sozialministerium bereitet derzeit eine Entlastung der Kliniken vor, an einer Verordnung zur Absage geplanter Operationen werde gearbeitet, sagt Ministeriumssprecher Oliver Grimm. Sie soll in der kommenden Woche in Kraft treten.

Von Mathias Klein