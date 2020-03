Hannover

Die Pleite der britischen Fluglinie Flybe und Sparmaßnahmen bei der Lufthansa betreffen auch den Flughafen Hannover in Langenhagen. Manchester kann von sofort an nicht mehr angeflogen werden, einige weitere Städte seltener als bisher. Wie es weiter geht, hängt vom Verlauf der Coronakrise ab. „Es herrscht eine gewisse Nervosität“, sagt Flughafen-Sprecher Sönke Jacobsen.

Das britische Manchester war im Winterflugplan viermal wöchentlich Ziel von Flybe; im Ende März in Kraft tretenden Sommerflugplan waren täglich Verbindungen vorgesehen. Beides entfällt ersatzlos, weil Flybe am Donnerstag den Betrieb eingestellt hat. Die englische Regionalfluggesellschaft war ohnehin schon in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Dass wegen der Coronaepidemie die Buchungszahlen einbrachen, hat sie nicht mehr verkraftet.

Lufthansa legt Maschinen vorerst still

Die Lufthansa hatte am Mittwoch angekündigt, ebenfalls wegen der Coronakrise nach und nach bei der Mutter und bei den Töchtern wie Eurowings, Swiss oder Brussels 150 von insgesamt 750 Jets vorerst aus dem Verkehr zu ziehen. Das macht sich jetzt auch in Langenhagen bemerkbar.

Am Freitag entfielen drei Flüge nach München sowie jeweils einer nach Kopenhagen, Zürich, Brüssel und Frankfurt. Für Sonnabend hat die Lufthansa die Verbindung zum Drehkreuz in Frankfurt um 11.30 Uhr aus dem Programm genommen. Am Sonntag sind Frankfurt um 11.15 Uhr und München um 17.30 Uhr gestrichen; am Montag trifft es drei Flüge nach München (9 Uhr, 17.30 Uhr und 20.15 Uhr), die Frühmaschine nach Zürich um 7 Uhr und die Mittagsverbindung nach Frankfurt um 11.35 Uhr.

Sorge um den Tourismus-Verkehr

„Im Augenblick bemerken wir, dass vor allem Geschäftsreisende weniger fliegen“, erklärt Jacobsen. Ungleich härter würde es den Flughafen treffen, wenn das Coronavirus auch den Tourismusverkehr beeinträchtigen sollte. Der macht mit den Hauptreisezeiten in den Ferienwochen insgesamt mehr als 60 Prozent des Fluggastaufkommens in Langenhagen aus.

Im Januar hat sich der Flughafen Hannover im Branchenvergleich noch ganz gut geschlagen. Laut Passagierstatistik des Flughafenverbandes ADV legte er im Vorjahresvergleich um 1,3 Prozent zu, während bundesweit im Schnitt ein Minus von 1,6 Prozent anfiel. Allerdings gab es die ersten massiven Eingriffe in den Flugverkehr wegen der Coronafälle in China erst nach dem 23. Januar.

Von Bernd Haase