Nicole Meisl weiß, wie schweigsam manche Passagiere bei Flugangst werden. Oder wie schnell andere mit Kreislaufschwäche zusammenbrechen, weil sie mitten in der Nacht für die Reise aufgebrochen sind. Dieses besondere Wissen, die Aufmerksamkeit und Zugewandtheit, hat sie in den vergangenen Jahren jungen Menschen vermittelt, die frisch in den Job einsteigen wollten. „Vieles ergibt sich erst aus der Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, dass ich Dinge gut weitergeben kann“, sagt die erfahrene Flugbegleiterin. „Das Training macht mir Spaß.“

Nicht lange gewartet – und mit der Abfindung Ende 2020 gegangen

Fast 25 Jahre hat Meisl als Flugbegleiterin gearbeitet, mehr als die Hälfte der Zeit vor allem als Trainerin und in der Schulungsorganisation für neue Kollegen. Die coronabedingte Krise in der Luftfahrt hat dem ein Ende gesetzt. Oder vielmehr war es die 45-Jährige selbst. Als die Ausmaße des Stellenabbaus bei ihrem Arbeitgeber Tui klar wurden, hat Meisl nicht lange gewartet. Das liegt ihr nicht. Mit der angebotenen Abfindung ist sie Ende 2020 gegangen.

Kellner und Köchinnen, Lichttechniker, Messebauer: Einige Branchen liegen oder lagen durch die Corona-Einschränkungen fast komplett lahm. Viele Beschäftigte sind notgedrungen längst auf der Suche nach einem neuen Beruf.

Nicole Meisl ist das vielleicht leichter gefallen als anderen, obwohl ihr Herz an „der Fliegerei“ hängt, wie sie sagt. „Ich habe eine unglaublich tolle Zeit in meinem Beruf gehabt und wunderbare Sachen erlebt.“ Meisl begleitete mit Kollegen Passagiere auf luxuriösen Sonderreisen, die in drei Wochen nach Vietnam, Thailand und Kambodscha führten. Manchmal fragte sie sich aber, wie sie im Beruf noch weiter vorankommt. „Aber ich saß bequem im Sattel, mit einem guten Vertrag.“

Arbeitsagentur hilft bei der Neuorientierung

Die Krise hat der Ausbilderin dann den Anstoß gegeben, die vertraute Firma und die Kollegen hinter sich zu lassen. Auch wenn sie die lange Jahre gewachsene enge Verbindung im Team vermisst. Ein wichtiger Grund: Tochter Lina kommt dieses Jahr in die Schule. Bis dahin wollte Meisl die Arbeitssituation geklärt haben, damit sie zu verlässlichen Zeiten für ihr Kind da sein kann. Ihr Ehemann, selbst vorher bei der Tui beschäftigt, ist noch auf der Suche.

Hilfe fand die ehemalige Flugbegleiterin bei der Arbeitsagentur Hannover, obwohl sie mit Vorbehalten in die Beratung gegangen war. „Ich war vorher nie mit dem Arbeitsamt in Kontakt und dachte, man ist dort einfach eine Nummer, ein Fall.“ Es kam anders. Die Berater gaben in langen Gesprächen Tipps, wie Meisl ihr Profil in Jobportalen darstellt und ihre Fähigkeiten klar benennt. „Das war enorm, sie haben mir sehr den Rücken gestärkt.“

Arbeitsagentur hilft beim Jobwechsel Die Arbeitsagentur Hannover hat seit Anfang des Jahres ein neues Beratungsangebot. Die Berufsberatung im Erwerbsleben richtet sich an Menschen, die ihren Job oft noch gar nicht verloren haben, sich aber umorientieren wollen. „Wir hatten diese Dienstleistung schon länger geplant, als die Arbeitslosenzahlen niedrig lagen“, berichtet Sprecher Holger Habenicht. Geboten werden intensive Gespräche, auch über eine Ausbildung statt einer Umschulung. Der Beginn mitten in der Corona-Pandemie verstärkte sicher die Nachfrage. Unzufriedenheit, Neuorientierung nach der Elternzeit, Digitalisierung und Strukturwandel sind Auslöser dafür, dass Menschen die Beratung suchen. „Es geht nicht um schnelle Vermittlung im gleichen Beruf“, betont Habenicht. Das Angebot richtet sich an alle Alters- und Berufsgruppen. Wer es in Hannover in Anspruch nehmen will, kann die Telefonnummer (05 11) 9 19 80 88 wählen oder eine E-Mail an Hannover.BBiE@arbeitsagentur.de schicken. Die Berater versprechen eine Rückmeldung binnen weniger Tage.

Das passende Jobangebot fand Meisl dann sehr schnell: Schon seit vier Monaten arbeitet sie bei der Expert Warenvertriebs GmbH in der Schulungsorganisation und Personalentwicklung. Dort berät sie Mitarbeiter bei der Suche nach der passenden Weiterbildung. Ihre Zugewandtheit bewährt sich nun auf neue Weise.

Neue Aufgabe als Trauerrednerin

Kostümbildnerin Ulrike Schörghofer hat sich als Trauerrednerin weitergebildet. Quelle: Samantha Franson

Auch Ulrike Schörghofer stand durch Corona vor einer schwierigen Situation. Die Kostüm- und Bühnenbildnerin arbeitet für kleine Kinder- und Jugendtheater in der freien Szene. Weil das finanziell nicht ausreicht, hat sie seit Jahren als Zweitjob Lehrer bei der Sprachförderung in der Klasse unterstützt. „Ich habe mit Kindern gearbeitet, die das nötig haben.“ Plötzlich brach beides weg. Als im Theater nichts lief, stockte Schörghofer in der Schule auf, sobald das möglich war. Das sah jedoch die Künstlersozialkasse, die Absicherung für Selbstständige in Kreativberufe, nicht gern.

Neue Jobidee durch Beschäftigung mit Thema Alter und Lebensende

Für Schörghofer folgte ein ständiges Auf und Ab. Sie arbeitete an Produktionen, die jetzt noch auf Eis liegen. Und die 55-Jährige fasste einen Entschluss. Weil sie die zunehmenden Einschränkungen ihrer Eltern und Schwiegermutter vor Augen hat, beschäftigt sie das Lebensende. Sie konnte sich gut vorstellen, in die Palliativbegleitung zu gehen. Das Feld wird aber von professionellen Pflegekräften gemeinsam mit Ehrenamtlichen bestellt. Beim Gespräch in der Arbeitsagentur gab es einen anderen Tipp: Trauerrednerin.

Inzwischen hat Schörghofer eine Onlinefortbildung mit Zertifikat absolviert. „Für mich ist bestechend, dass ich das auch noch mit 70 machen kann.“ Ende des Jahres will sie anfangen. Vorher stehen noch Theaterprojekte an, die kreative Arbeit will sie fortführen. „Mir gefällt sehr, dass ich mich dort immer in neue Situationen einfinde und viele Menschen kennenlerne.“

Bei ihrer neuen Tätigkeit wird Schörghofer mit Menschen und ihrer Trauer umgehen. „Eine sehr sinnvolle Arbeit. Aber am Anfang habe ich bestimmt Lampenfieber vor der Ansprache.“ Für eine Theaterfrau sollte das zu machen sein.

