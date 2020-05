Hannover

Das Coronavirus macht auch vor Bundesbehörden nicht halt. In der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Groß-Buchholz ist in der vergangenen Woche ein Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Sieben Kollegen, die nach Angaben eines Sprechers der BGR „engen Kontakt“ zu dem Erkrankten hatten, wurden vom Gesundheitsamt der Region Hannover ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt. Sie sollen sich auf Anraten des Gesundheitsamts auf das Corona-Virus testen lassen. Der Kranke zeige leichte Symptome, sagte der BGR-Sprecher.

Gemeinsam auf einer Feier?

Unklar bleibt, ob der Mitarbeiter mit Covid-19 und seine Kollegen gemeinsam auf einer Feier waren, die trotz der von der Landesregierung verhängten Kontaktbeschränkungen in der vergangenen Woche in den Räumen der BGR stattfand. Ein Kollege wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Anzeige

Die BGR bestätigt lediglich, dass der Ruheständler und der Corona-Kranke „aus der gleichen Organisationseinheit“ stammen. Die Verabschiedung „im Kreis von anwesenden Kolleginnen und Kollegen“ habe unter „Wahrung der Abstandsregeln“ stattgefunden.

Weitere HAZ+ Artikel

Bundesbehörde in Groß-Buchholz

Die BGR gehört zum Bundeswirtschaftsministerium und berät die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft in allen geowissenschaftlichen und rohstoffwirtschaftlichen Fragen. Sie ist gemeinsam mit dem Landesamt für Bergbau im Geozentrum in Groß-Buchholz untergebracht.

Das Gesundheitsamt der Region wollte sich nicht konkret zu dem Fall äußern. Allgemein gelte, dass „alle Kontaktpersonen, die länger als 15 Minuten eine Nähe von weniger als zwei Metern zu den infizierten Personen hatten, in Quarantäne versetzt“ werden. „Sollten dem Gesundheitsamt in diesem Zusammenhang Verstöße gegen geltendes Recht bekannt werden, werden ordnungsrechtliche oder strafrechtliche Schritte eingeleitet.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke