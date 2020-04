Hannover

Die SPD will angeschlagenen Sportvereinen in Hannover mit einem Hilfsfonds über insgesamt 300.000 Euro unter die Arme greifen – doch im Rat erntet der Vorstoß Kritik. Die Grünen, neben der FDP Bündnispartner der SPD, befürchten ebenso wie die CDU, dass nur wenige große Vereine in den Genuss der Zuschüsse kommen, kleine Vereine aber leer ausgehen. „Wir wollen den Vereinen helfen, aber so, wie sich das die SPD vorstellt, geht es nicht“, sagt Grünen-Sportpolitiker Mark Bindert. CDU-Sportpolitiker Thomas Klapproth meint, dass sich die SPD als „vermeintlicher Retter des hannoverschen Sports“ präsentieren wolle.

Die SPD schlägt vor, dass alle Vereine, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, Mittel in Höhe von 15 Euro pro Vereinsmitglied beantragen können. Der maximale Zuschuss soll bei 30.000 Euro pro Verein gedeckelt werden.

„So geht das nicht mit der Finanzierung“

Grüne und CDU sind der Ansicht, dass dann mehrere große Vereine sämtliche Mittel abkassieren könnten. „Es kommt aber darauf an, kleine Sportvereine in sozial schwachen Vierteln zu stärken“, sagt CDU-Mann Klapproth. Bedenken hat er auch bei der Finanzierung der Zuschüsse. Die SPD will das Geld für den Fonds durch Verschiebungen innerhalb des Haushalts aufbringen. „Sollten tatsächlich Mittel aus dem Topf für Sportentwicklung abgezweigt werden, wäre die Folge, dass Vereine zwar Zuschüsse bekämen, aber auf Investitionen verzichten müssten“, sagt Klapproth. Es würde das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche regieren. Auch Grünen-Ratsherr Bindert meint: „So geht das nicht mit der Finanzierung.“

Spannungen im Mehrheitsbündnis

In den kommenden Tagen wollen sich die Mehrheitsfraktionen noch einmal abstimmen. Den Grünen schwebt vor, die Verwaltung zu beauftragen, Möglichkeiten der Hilfe für Vereine auszuloten – ohne konkrete Summen vorzugeben. Ob sich die SPD darauf einlässt, ist ungewiss. Die Atmosphäre zwischen den Bündnispartnern scheint angespannt zu sein. Die Grünen werfen der SPD vor, ihre Ideen ohne vorherigen Absprache mit den Partnern zu veröffentlichen. Aus der SPD wiederum heißt es: „Das haben die Grünen doch früher ebenso gemacht.“

Von Andreas Schinkel