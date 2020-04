Hannover

DHL bearbeitet in der Corona-Krise nach eigenen Angaben seit Ende März eine täglich steigende Anzahl an Paketen. „Die Menge ist spürbar höher als im Vorjahr zu dieser Zeit“, sagte Sprecher Jens-Uwe Hogardt der HAZ. Mit Blick auf die eingeschränkte Reisefreiheit und das Osterfest werde die Zahl vermutlich weiter steigen – etwa auf das Niveau der Vorweihnachtszeit Ende Oktober.

DHL fährt Kapazitäten zu Ostern hoch

Das sei zu Ostern zwar nicht unbedingt ungewöhnlich, meint Hogardt. Aber allein wegen der Schließung der Einzelhändler hätten sie die Kapazitäten weiter hochgefahren. Dazu setzt DHL sogar Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Unternehmens zum Sortieren der Pakete ein.

Paket bestenfalls am Mittwoch verschicken

Wer sein Paket noch pünktlich zum Osterfest am Wochenende zustellen lassen möchte, sollte sich beeilen. Es gebe zwar keine offizielle Frist für die Aufgabe von Paketen, aber Kunden sollten sicherheitshalber den Mittwoch wählen. Wer beim erhöhten Paketaufkommen darauf vertraue, dass es auch noch am Sonnabend ankommen könnte, habe auch am Donnerstag noch die Möglichkeit, meint Hogardt.

Von Sebastian Stein