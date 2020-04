Hannover

Hannovers Katastrophenschützer geraten jetzt selbst in Not. Die Corona-Krise beschert den fünf großen Hilfsdiensten – Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, Arbeiter Samariter Bund (ASB) und Deutsche Lebensrettungs Gesellschaft ( DLRG) – massive Einnahmeverluste. „Die Johanniter in Niedersachsen rechnen durch die Corona-Krise mit Einbußen im hohen sechsstelligen Bereich“, sagt Vorstandsmitglied Hans Joachim Halbach. Eine Refinanzierung der ehrenamtlichen Strukturen, insbesondere der des Katastrophenschutzes, sei nicht mehr sichergestellt.

Erste-Hilfe-Kurse entfallen

Seit dem 13. März dürfen die Hilfsdienste keine Ersthelferkurse mehr geben. In diesen Wochen seien 112 Lehrgänge ausgefallen, teilen die Johanniter mit. Erschwerend komme hinzu, dass Großveranstaltungen abgesagt wurden und auch in den kommenden Monaten nicht mehr stattfinden werden. Damit entfallen Sanitätsdienste, für die die Johanniter gebucht wurden, etwa beim Maschseefest, dem Hannover Marathon und bei der Messe. „Hinzu kommen ungeplante Ausgaben, etwa durch den Erwerb zusätzlicher Schutzausrüstung zu drastisch erhöhten Einkaufspreisen für den Rettungsdienst, für rund 100 Mitarbeiter in der Pflege und für die ehrenamtlichen Helfer“, sagt Walter Busse, Vorstandsmitglied der niedersächsischen Johanniter.

Anzeige

Die Johanniter überlegen jetzt, Anträge auf Hilfszahlungen zu stellen. Zudem wollen sie mit Krankenkassen und Rettungsdienstträgern darüber verhandeln, ob diese die Mehrkosten für die Infektionsschutzausrüstung übernehmen. „Wir freuen uns über jeden ehrenamtlichen Helfer sowie über finanzielle Unterstützung“, teilt der Verband mit.

Weitere HAZ+ Artikel

DLRG darf keine Schwimmkurse geben

Bei der DLRG finden keine Schwimmkurse mehr statt. „Ohne die Durchführung unserer Schwimmkurse für die Bevölkerung und die Aufsicht an den Badeseen fallen unsere Einnahmen weg“, sagt Torsten Heuer, Bezirksleiter der DLRG. Die Kosten für Einsatzfahrzeuge und Unterkünfte blieben aber bestehen.

Die SPD will den Hilfsdiensten jetzt unter die Arme greifen und schlägt vor, dass die Stadt einen Fonds über 750.000 Euro auflegt. „Der Katastrophenschutz muss handlungsfähig bleiben“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Mit den Partnern im Mehrheitsbündnis, Grüne und FDP, müsse das Vorhaben noch abgestimmt werden. Diese Woche soll eine Entscheidung in den Ratsgremien fallen. Das Geld für das Hilfspaket soll durch den neuen Kreditrahmen der Stadt von bis zu 800 Millionen Euro beschafft werden. Über den entsprechenden Nachtragshaushalt muss der Rat am Donnerstag abstimmen.

Unmut über Vorpreschen der SPD

Der Ruf nach einem Hilfsfonds ist nicht die einzige Forderung, die die SPD in den vergangenen Wochen auf den Tisch gelegt hat. Die Parteiführung wünscht sich auch 300.000 Euro für angeschlagene Sportvereine sowie einen Härtefallfonds für Arbeitnehmer in Höhe von 3 Millionen Euro. Manchen Ratspolitikern im Mehrheitsbündnis geht das alles zu schnell. „Dann kommen immer mehr Interessengruppen und wollen Geld“, heißt es aus dem Bündnis. Für Unmut sorgt auch, dass die SPD jetzt immer häufiger vorprescht und ohne Abstimmung mit den Partnern ihre Forderungen verbreitet.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Andreas Schinkel