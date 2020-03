Corona-Krise: Einrichtungshäuser können noch beraten und liefern

Hannover

Die Beratung im Einrichtungshaus Möbel Hesse ist professionell. Mitarbeiter erläutern die individuelle Küchenausstattungen, sprechen über Sitzgruppen oder die passende Gartengarnitur und klären Details zu Lieferungen. Nur sind die Mitarbeiter dafür nicht in den verschiedenen Bereichen der Ausstellungsfläche in Garbsen unterwegs. Sie beraten telefonisch. Die Corona-Krise zwingt sie dazu. Denn das Möbelhaus selbst ist geschlossen. Nur die Warenausgabe ist jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr besetzt.

„Wir haben kurzfristig erfahren, dass wir unsere Verkaufsräume nicht mehr öffnen durften. Deswegen haben wir direkt unsere Belegschaft über die Maßnahmen informiert und unsere Kunden wissen lassen, dass wir weiterhin für sie da sind“, sagt Robert Andreas Hesse. Auf der Internetseite des Einrichtungshaus können sich Kunden nun informieren und bestellen. An der Warenausgabe erhalten sie ihren Einkauf. „Natürlich stehen dabei die Gesundheit und Sicherheit aller an oberster Stelle. So achten wir bei der Warenausgabe auf einen Mindestabstand von zwei Metern und dass sich nicht mehr als zwei Kunden im Raum befinden“, erklärt Hesse. „Hygienevorschriften sind hier für alle selbstverständlich.“

Mitarbeitern die Unsicherheit nehmen

Der Schutz der Gesundheit gilt auch für die Mitarbeiter selbst. „Ich freue mich, dass in diesen Zeiten bei uns im Hause ein so guter Zusammenhalt besteht. Wir sind täglich im Gespräch mit allen unseren Mitarbeitern, um ihnen die Unsicherheit in der jetzigen Situation zu nehmen. Und sollten doch Bedenken bestehen, ist jedem Mitarbeiter freigestellt zu Hause zu bleiben“, sagt Hesse.

Sicherheit geht vor: Einrichtungsgegenstände werden bei Möbel Hesse über die Warenausgabe an die Käufer übergeben. Quelle: Franson

Das Unternehmen biete auch weiterhin Liefer- und Montagetermine an. Man kann diese Termine aber auch verschieben, wenn man als Kunde gesundheitliche Bedenken hat. „Wir können alle Termine fristgerecht einhalten. Aber wir haben auch das größte Verständnis dafür, wenn Kunden ihren Liefertermin verschieben möchten. Dann vereinbaren wir gerne einen neuen Wunschtermin“, sagt Hesse.

Covid-19 treffe jedes Handelsunternehmen bis ins Mark. „Bei der Mitarbeiterbesprechung habe ich erklärt, dass bei uns derzeit kein Arbeitsplatz in Gefahr ist. Wir sind gut aufgestellt, müssen die Situation aber natürlich weiterhin genau betrachten“, sagt Hesse. „Unsere Hoffnung besteht natürlich auch darin, unsere Verkaufsräume ab dem 20. April wieder öffnen zu können. Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam mit dieser außergewöhnlich guten Belegschaft meistern werden.“

Ikea trotz auch einer möglichen Ausgangssperre

Auch bei anderen Häusern wie zum Beispiel Möbel Staude ist ein Kundenservice geschaltet. Unter (0511) 937980 wird dort montags bis freitags telefonisch beraten und ausgeliefert. Ähnlich agiert der Küchenanbieter Roon in Hemmingen unter (0511) 420330. Und auch bei Ikea auf dem Messegelände wurde umgestellt. „Bei uns können Kunden online bestellen, sich ein Zeitfenster zur Abholung zwischen 9 und 18 Uhr aussuchen und die Waren dann entgegennehmen“, sagt Marktleiter Dietmar Weitze. Die Übergabe läuft kontaktlos. „Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert und fleißig. Die Kassierer und selbst Restaurantmitarbeiter übernehmen nun die Kommissionierung.“ Mitarbeiter aus der Risikogruppe sind im Homeoffice und bilden sich fort.

Auch auf eine mögliche Ausgangssperre ist das Unternehmen vorbereitet. „Wir bieten ja auch Lieferdienste an.“ Ikea bringt die Ware zwar nicht mehr in die Wohnung. „Aber bis zur Haustür“, sagt Weitze. Die Corona-Krise trifft das Unternehmen wie andere Händler hart. „Unser Umsatz bricht weg. Es ist nicht leicht. Aber wir stimmen uns täglich mit der Zentrale ab, um mit der Situation umzugehen“, sagt Weitze.

Von Jan Sedelies