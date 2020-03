Betriebe und Selbstständige bangen um ihre Existenz, Arbeitnehmer werden entlassen – die Corona-Krise hat Hannover fest im Griff. Die SPD richtet ab Freitag ein Sorgentelefon ein. Täglich zwischen 10 und 20 Uhr bieten die Genossen unter (0511)1674245 Hilfe für all jene, die durch die Krise in Not geraten sind.