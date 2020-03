Hannover

Jetzt hat das Coronovirus auch die Stadtspitze von Hannover erreicht. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist am Mittwoch positiv getestet worden, wie die Stadt am Mittag mitteilte. Der Test sei durchgeführt worden, nachdem bei Onay am späten Montagabend Krankheitssymptome aufgetreten waren. „Er übt die Amtsgeschäfte in häuslicher Quarantäne aus“, hieß es in der Pressemitteilung der Stadt.

Auch die gesamte Dezernentenriege befindet sich in häuslicher Quarantäne – bis auf Konstanze Beckedorf. Alle Dezernenten in Quarantäne hatten mit Onay seit Sonnabend in persönlichem Kontakt gestanden. Auch die Dezernenten führten ihre Amtsgeschäfte weiter aus.

Auch Regionspräsident Hauke Jagau befindet sich in Quarantäne. Er hatte ebenfalls persönlichen Kontakt zu Onay.

Von Karl Doeleke und Andreas Schinkel