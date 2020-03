Hamsterkäufe blieben am Sonnabend in den Supermärkten bisher weitgehend aus. Die Regale waren am Vormittag gut gefüllt, Mangel herrscht aber weiterhin bei Klopapier, Reis und einigen Nudelprodukten. Vor den Bäckereien bilden sich lange Warteschlangen – auch weil immer nur wenige Kunden in den Verkaufsraum gelassen werden.