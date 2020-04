Hannover

In der Corona-Krise haben Krankenhausärzte viel zu tun. Bei einem besonderen Teil der Arbeit will Vardanush Gevorgyan die Mediziner unterstützen: Die Hannoveranerin mit armenischen Wurzeln bietet einen kostenlosen telefonischen Dolmetscherservice an, wenn es Sprachprobleme zwischen Arzt und Patient gibt. „Ich habe mir überlegt, wie ich helfen kann, das Klinikpersonal etwas zu entlasten“, sagt die 36-Jährige, die seit sieben Jahren die Agentur Sprachkultur betreibt, die Dolmetscher vermittelt.

Rückruf binnen 15 Minuten

Das Telefondolmetschen funktioniere ganz einfach, erläutert die Unternehmerin. Ein Arzt, der Schwierigkeiten in der Kommunikation mit einem ausländischen Patienten habe, könne täglich zwischen 8 und 13 Uhr die Bereitschaftsnummer (0172) 1516638 wählen. „In spätestens 15 Minuten ruft dann einer unserer Dolmetscher in der benötigten Sprache zurück, um das Gespräch am Krankenbett zu übersetzen.“ Dafür reiche ein einfacher Telefonlautsprecher.

Anzeige

Zehn Sprachen ausgewählt

Zehn Sprachen hat Gevorgyan zunächst für das Projekt ausgewählt, neben Englisch, Spanisch, Russisch und Arabisch sind es vor allem osteuropäische Sprachen. Grundsätzlich sei die Bandbreite größer, sagt die Unternehmerin. Sie sei mit 150 Dolmetschern vernetzt, die 60 Sprachen übersetzten. Nach eigenen Angaben bietet sie ihren Telefonservice für Kliniken bereits seit zweieinhalb Jahren an. Vorangegangen war ein Pilotprojekt mit dem Siloah-Krankenhaus des Klinikums Region Hannover, das inzwischen abgeschlossen ist. In Zeiten der Pandemie habe sie sich entschieden, für das Telefondolmetschen bis Mitte Mai keine Gebühren zu berechnen und es bundesweit anzubieten, sagt die Geschäftsfrau.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Juliane Kaune