Hannover

Die gastronomischen Betriebe bleiben bis zum 20. Dezember geschlossen und dürfen ihre Gerichte nur zum Mitnehmen anbieten. Das haben Bund und Länder am Mittwochabend verkündet. Restaurantbetreiber in Hannover reagieren auf diese Entscheidung weitgehend mit Verständnis. Nun hoffen sie auf die schnelle Auszahlung der versprochenen finanziellen Hilfen.

„Maßgeblichen Anteil am Überleben haben die Förderhilfen für November und Dezember“, sagt Heiko Heybey vom Spandau Projekt am E-Damm. „Niemandem ist geholfen, wenn die Restaurants offen sind und keiner kommt. Deswegen bin ich gar nicht so böse darüber, dass die Gastronomie weiterhin geschlossen ist“, so Heybey weiter.

Anzeige

Der Gastronom plant, sein Restaurant vom 28. November bis 10. Januar schließen. „Wir werden unseren Betrieb komplett auf Null herunterfahren, alle Lebensmittel an unsere Mitarbeiter verschenken und so die Kosten für die Kühlhäuser einsparen. Dann wissen wir am 10. Januar hoffentlich, wie es weitergeht.“

Spandau schließt bis Januar

Björn Hensoldt, Betreiber der Schateke, der Leibniz-Lounge und weiteren Gastro-Betrieben, will Speisen zum Mitnehmen verkaufen statt komplett zu schließen. Einbußen hatte er auch für den Dezember erwartet – selbst, wenn dann wieder Gäste erlaubt wären. „Ich glaube, viele Leute sind nicht bereit, in die Restaurants zu gehen. Wir sind nicht böse darüber, dass es so gehandhabt wird, obwohl wir unserer beruflichen Leidenschaft natürlich gerne nachgehen würden“, sagt er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Den Mitarbeitern fehlen die Trinkgelder

Hensoldt denkt jedoch mit Sorge an die Folgen der Verlängerung des Außer-Haus-Verkaufs für sein Personal. „Herausfordernd ist es für unsere Mitarbeiter, weil die Trinkgelder wegbleiben und sie die für ein schönes Weihnachtsfest brauchen. Da überlegen wir uns intern etwas, um das auszugleichen.“

Feyzi Ekinci vom Aresto kritisiert hingegen den Beschluss. „Wenn wir erst am 20. Dezember öffnen, hat das keinen Zweck. Über Weihnachten und Silvester werden wir wenig zu tun haben. Dann rentiert es sich überhaupt nicht aufzumachen“, sagt er. „Am besten lassen wir die Restaurants bis einschließlich Januar zu. Wenn der Impfstoff da ist, hoffen wir, dass wir anders reagieren können.“

Feyzi Ekinci vom Aresto hält eine Schließung der Restaurants auch im Januar für sinnvoll. Quelle: Ilona Hottmann

Gaststättenverband fordert Planungssicherheit

Für Kerstin Jordan vom Gaststättenverband Niedersachsen ( Dehoga) ist klar: „Die Branche bringt Opfer dafür, dass die Schulen und andere Teile der Wirtschaft geöffnet bleiben können. Das Schlimmste für die Gastronomen ist die Planungsunsicherheit. Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn sich dauernd etwas ändert.“ Deswegen fordert der Verband eine längerfristige Strategie – und kein Hin- und Her.

Lesen Sie auch

Von Inga Schönfeldt